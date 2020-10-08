Город, которому не удалось: как Лубны почти проспали децентрализацию и завязли в упадке

Город Лубны расположен в живописной части Полтавского края, на берегу реки Сула. Покрытые лесами мягкие холмы, древние монастыри и тысячелетняя история самого города, который был основан еще Владимиром Великим как форпост на границе Киевской Руси — таково природно-историческая обрамление Лубен. Плодородные земли, трудолюбивые люди, тысячелетняя история и выгодное расположение рядом с оживленной трассой Киев — Полтава — Харьков. Плюс новые государственные программы, бонусы децентрализации и увеличение бюджетов в результате объединения громад. Казалось бы, что может пойти не так? А таки пошло.

Город, которого избегают туристы

Первое понимание состояния дел приходит сразу после того, как сворачиваешь с центральной трассы. Пока в Полтавской области продолжается «Большая стройка», на дорогах работают техника и люди, выкладывая десятки километров новенького асфальта почти ежедневно — в Лубнах не происходит абсолютно ничего. Сразу за трассой Киев — Полтава «дорога» заканчивается и начинается откровенно аварийное направление из лоскутков асфальта, ям и вмятин.

Центр города. Фото Александр Рудоманов

Этой побитой жизнью дорогой лубенчане и гости города въезжают в центр, где нет ни километра отремонтированной дороги. С тех пор как в прошлом веке положили — капитальных ремонтов не делали. А за последние 10 лет дороги в Лубнах вообще не видели ни одного ремонта, кроме ямочного.

Даже если приехать в Лубны по железной дороге, эмоции будут те же. Вот как описывает свои первые ощущения трэвел-блоггер Александр Рудоманов: «Тут ненавидят пешеходов!» — вначале подумал я, когда увидел тротуары в ямах и лужах. Но потом я увидел дороги Лубен и понял — в этом городе равно ненавидят еще и автомобилистов".

Типичная дорога в Лубнах. Фото Александр Рудоманов

Но жители окрестных сел даже таким лубенским дорогам завидуют. Ибо какая-никакая, а дорога есть. К тому же, есть и транспорт. В селах этого вообще нет, как и медицины.

Транспортная проблема Лубен и района типична для многих населенных пунктов Украины: коммунальное предприятие отчитывалось об убытках, а органы местного самоуправления — об обременительности таких расходов для бюджета.

Город кивал на район, район — на город. Поскольку советы так и не смогли найти общий язык, коммунальный транспорт как таковой полностью прекратил существование, а перевозки взяло на себя частное предприятие. Которое, действуя по бизнес-логике максимизации прибыли и минимизации затрат, исключило убыточные маршруты из своей карты перевозок. Добирайтесь, как хотите.

Села просто вообще отрезали от транспортного сообщения. Хотя и горожане недовольны и годами жалуются на хамоватых водителей, которые отказываются перевозить льготников, и отсутствие сообщения между ключевыми точками Лубен.

Низкая мобильность населения безумно мешает развитию всего региона: люди, товары и услуги не могут свободно перемещаться, а выезд в город превращается в настоящее испытание для селян. Местная же власть разводит руками и продолжает «изучать ситуацию».

Власть «крепких хозяйственников»

Политическая жизнь Лубен отличается такой же неторопливостью, как и воды реки Сула. Последние 10 лет главой города работает Александр Грицаенко, который в 2010 и 2015 годах был избран на эту должность.

Заброшенное офисное здание, наши дни. Фото «Реальні Лубни»

По словам местных жителей, действующий городской голова вряд ли возглавит громаду. Ведь для горожан Грицаенко является воплощением потерянного времени и растоптанных амбиций, которые наиболее ярко выражает нынешний вид центрального стадиона Лубен. Построенный в 80-е годы, этот объект принимал не только спортивные, но и культурные мероприятия. В частности, во время празднования 1000-летия города в 1988 году, которое горожане до сих пор вспоминают как высшую точку расцвета Лубен.

Стадион «Центральный», наши дни. Фото «Реальні Лубни»

Сейчас этот стадион в руинах. Из года в год городские власти отчитываются о намерении его восстановить, переписывают смету, но за это время сумели лишь сделать беговые дорожки — остальное рассыпается на глазах лубенчан.

Еще один яркий символ беспомощности местной власти и лубенского головы — центральный Дом культуры, который точно так же годами обещают отремонтировать. Тем временем здание разрушается, а внутри нашли для себя уютное прибежище наркоманы.

Дом культуры, наши дни. Фото «Реальні Лубни»

Вообще Лубны стали магнитом для нетрудоустроенных граждан без постоянного места жительства. Большое количество заброшенных и покинутых административных зданий дает возможность найти убежище от холода. Что, в свою очередь, ничуть не радует местных жителей и создает почву для конфликтов и потенциальных бед, как недавний пожар в одном из зданий.

Локация для съемок фильмов ужасов с привкусом ядовитых веществ

Лубенские журналисты и активисты шутят, что город имеет значительный кинематографический потенциал как декорация к фильмам ужасов. Как, к примеру, один из самых старых домов города — 200-летний «Дом с привидениями», как ласково называют его жители.

Очередной такой скандальный объект — мост между Лубнами и Засульем, черед который перемещаются пешеходы (в том числе дети в школу) и транспорт. Поскольку аварийность моста видна невооруженным глазом, местные громко заявляли о необходимости срочного ремонта. На акцию протеста даже приезжал из Киева на тот момент народный депутат Игорь Мосийчук — не помогло. А Александр Грицаенко до сих пор умело поясняет, почему за столько лет так ничего с мостом и не сделали: не принадлежит коммунальной собственности, что ж тут поделаешь?

Лубенские дворики, наши дни. Фото «Реальні Лубни»

Возможно, ставка делается на то, что меньше транспорта — чище атмосфера? Однако и тут местные власти постигла неудача. Как выяснилось, городская свалка мусора уже превратилась в источник токсичных веществ.

На сайте государственных закупок размещено предложение о «разрешении на выбросы вредных веществ в атмосферный воздух… на городской свалке мусора г. Лубны». В сопровождающих документах указано, что же это за вещества. Список впечатляет: диоксин азота, диоксан серы, метан та другие высокотоксичные неорганические соединения. Все это выбрасывается в воздух, проникает в землю — одним словом, быстро и надежно отравляет Лубны.

Мусор, постоянные перебои с водой, транспорт, медицина, разрушение инфраструктуры Лубен — это краткий список достижений местной власти, которая даже накануне выборов в рекламных целях не удосужилась начать какой-либо значимый проект (разве что тротуар подлатают).

Масштабирование проблем на всю ОТГ

Дело в том, что 25 октября вокруг Лубен будет создана нерядовая по размерам и численности объединенная территориальная громада.

Город Лубны и 62 села общей численностью более чем 69 000 жителей и площадью свыше 1 000 кв. км отныне будут развиваться вместе. И, соответственно, проблемы Лубен и сел уже нельзя будет рассматривать отдельно.

Лубны, наши дни. Фото «Реальні Лубни»

Для управления такой большой громадой и территорией понадобятся люди, умеющие мыслить не заплаткой на дороге, а системно и на годы вперед. По предварительным оценкам, совокупный бюджет громады составит примерно 400 млн гривен, что является значительным ресурсом, если им распорядиться правильно.

До сих пор Лубны умудрялись не брать от децентрализации ничего: ни проектов, ни возможностей. В то время как в Полтаве и области постепенно восстанавливали и развивали инфраструктуру, конкурировали за бюджеты развития — тысячелетний город Лубны превратился в болото, куда не идет инвестор, не приезжает турист, а все, кто может, ищут счастья где-то подальше. Что уж говорить об окрестных селах.

Плохие или вовсе отсутствующие дороги, убитая коммунальная инфраструктура, отсутствие новых рабочих мест, произвол агрохолдингов и неумение фермеров защитить свои права, отток трудоспособного населения, экологическая угроза — такое наследство получит новая власть громады от «крепких хозяйственников».

Смогут ли жители громады грамотно подойти к выбору и нанять способную на конструктивные действия новую власть ОТГ, покажет 25 октября.

Фото в заголовке телестудии «Лубны». Дом культуры, наши дни

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