Максим Степанов призвал политиков не распространять фейки о COVID-19

Министр здравоохранения Максим Степанов призвал политических деятелей прекратить распространение ложной информации о COVID-19, спекуляции на теме болезни и предложил лучше приобщиться к информированию об опасности, которую представляет для людей коронавирус. Об этом Максим Степанов заявил во время своего ежедневного брифинга.

«Вы действительно можете помочь в борьбе с COVID-19 и сделать так, чтобы количество больных было меньше. Для этого перестаньте распространять фейки. Лучше обращайтесь к своим избирателям с призывом соблюдать правила, которые были установлены в связи с пандемией и опасностью, связанной с COVID-19. Таким образом вы точно спасете много жизней», — отметил глава Минздрава.

Он также добавил, что за полгода Минздрав втрое увеличил количество коек в больницах, определенных для лечения пациентов с COVID-19, а также увеличил количество тестирований методом ПЦР с 200 до 35 000 в сутки.

«В начале эпидемии мы получили полностью разрушенную систему лабораторных центров. Это касалось и оборудования, и дефицита специалистов, которых просто уволили. Мы делали 200 тестов в сутки. Минздрав открыто заявил об этой ситуации и проинформировал о том, как наращивать мощности. Нам нужно было закупить оборудование, обустроить помещения и подготовить специалистов. Мы поставили себе цель увеличить количество тестов до 30 тысяч в конце сентября. Сейчас мы делаем 32−35 тысяч тестов в сутки. И готовимся к тому, чтобы к декабрю увеличить это количество до 50 тысяч», — отметил глава Минздрава.

Кроме этого, Максим Степанов сообщил, что за несколько месяцев работы министерству удалось втрое увеличить количество коек для приема пациентов с диагнозом «коронавирус».

«Минздрав каждое утро объективно информирует общество о ситуации в стране. Это касается и информации о заполненности коек. Мы честно говорим об их количестве. Я об этом лично коммуницирую уже 5 месяцев. Кстати, мы начинали в апреле с того, что у нас для пациентов с COVID-19 были готовы всего лишь 12 тысяч коек. Сейчас это 37 тысяч койко-мест, и при необходимости эта цифра увеличивается», — подытожил Максим Степанов.

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