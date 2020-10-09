От какой болезни умирает больше всего украинцев?
Одно их самых распространенных заболеваний в мире не связано с онкологией или иммунодефицитом. Эта болезнь не подхватывается вирусным путем, но от этого не менее опасна. Заболевания сердечно-сосудистой системы по-прежнему остаются ведущей причиной смертности. К сожалению, Украина занимает первое место в Европе и второе в мире по смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. Такую статистику приводит Всемирная организация здравоохранения.
Что же может спровоцировать эти заболевания? В основном — стрессы, тревожность, малоподвижный образ жизни и несбалансированное питание. Некоторые обстоятельства жизни изменить сложно, но можно выделить исполнимые рекомендации, которые помогут снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ).
Правильно «кормите» свое сердце
Диетологи рекомендуют распределять пищу небольшими порциями на 5 раз в день. Это уменьшает нагрузку на сердечно-сосудистую систему.
Первое, что нужно исключить из диеты, — насыщенные жиры, поваренную соль и продукты с повышенным содержанием холестерина, ведь они пагубно влияют на работу сердца.
Чтобы сердце функционировало правильно, нужно чаще есть рыбу, овощи и фрукты, орехи, сухофрукты и бобовые. Эти продукты — главные источники полезных жиров, клетчатки и микроэлементов.
Для того чтобы исключить один из главных факторов риска развития ССЗ — холестерин, — диетологи советуют отдавать предпочтение продуктам с его минимальным содержанием. Благодаря своему составу смеси растительно-сливочные являются совершенно отдельной категорией масложировых продуктов. Ведь они содержат минимум трансжиров и холестерина, также в их составе есть полезные ненасыщенные жиры.
Смеси растительно-сливочные сочетают в себе натуральное сливочное и растительное масла — этот продукт отлично подходит для намазывания бутербродов, выпечки, а также вкусных гарниров и жарки.
«Использование смесей растительно-сливочных в еде и готовке позволяет сократить количество насыщенных жиров и трансжиров в рационе. Это понижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний», — говорится в заключении Ассоциации диетологов Украины.
Осознанно относитесь к своему здоровью
Помимо рекомендации о сбалансированном питания, есть еще несколько советов, которые помогут снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний:
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• Ходите не менее 10 000 шагов в день — физическая активность позитивно влияет на сердце.
• Постарайтесь сократить потребление алкоголя.
• Задумайтесь над отказом от никотина.
• Минимизируйте стресс. Тут могут помочь различные хобби, йога, медитация или упражнения на расслабление.
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