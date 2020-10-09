От боя к бою: известный боксер Денис Беринчик озвучил политические амбиции

8 октября выдающийся боксер Денис Беринчик защитил титул Интернационального чемпиона WBO в поединке с Виорелом Симионом, и с сегодняшнего дня его ждут другие будни. Известный спортсмен баллотируется на должность главы Борщаговской объединенной территориальной громады.

— Что повлияло на решение «Украинского танка» и почему публичные лица сейчас массово идут в политику?

- У меня как у спортсмена много поездок за границу, и я вижу разные страны. В Европе села ухоженные, с хорошими дорогами, широкими тротуарами, палисадники в цветах. В каждом городе есть общественные пространства, детские, игровые и спортивные площадки, футбольные поля, крытые арены для разных видов спорта, в частности моего любимого бокса. Хочу такое видеть и в Украине, в Борщаговской ОТГ, которая требует кардинальных преобразований.

— Вот — о боксе. Какая связь между спортом и намерением баллотироваться на пост главы Борщаговской ОТГ?

- Всю жизнь имею ориентир — братья Кличко. Виталий и Владимир сделали выдающуюся карьеру в спорте и при этом всегда много времени уделяли общественной работе, впоследствии пошли в политику. В итоге Виталий стал мэром Киева и хорошо руководит столицей. Поэтому я решил принять вызов.

— С чем идете в Борщаговскую громаду?

- Моя программа — это ударные решения для общества и человека, в частности, введение прозрачного бюджета и поддержка общественных инициатив, как это уже сделано в Киеве. Также среди приоритетов — содействие местному бизнесу, улучшение социальной и транспортной инфраструктуры.

Мы должны сделать комфортным проезд в Киев и одновременно создать в громаде условия для комфортной повседневности: это расширение и строительство коммунальных садиков, школ, амбулаторий. Обязательно откроем Центр предоставления административных услуг, чтобы жители громады получали все услуги в одном месте.

Также мы должны заботиться о досуге. Я спортсмен и не мыслю громаду без открытых и всесезонных спортивных площадок для занятий различными видами спорта, на любой вкус.

Ну, и нужно уменьшать аппетиты местных застройщиков. Вместе с командой буду бороться за остановку хаотичной застройки и сохранение знаменитого спорткомплекса «Чайка».

— А что будет со спортивной карьерой?

- Лидер «Удара» Виталий Кличко длительное время совмещал спортивную карьеру с общественной работой и политикой. Поэтому имею хорошего наставника, который поможет расставить приоритеты и сосредоточиться на выполнении главных задач. В любом случае имею четкое намерение тесно работать с активом Борщаговской громады, этой движущей силой преобразований. В нашей команде — только рьяные борцы.

— И кто они?

- В Киевский областной совет баллотируется Денис Перч, мой хороший друг, вице-президент Федерации смешанных боевых искусств (ММА), вице-президент World Warriors Fighting Championship (WWFC). В 2019 году бойцы ММА стали чемпионами мира, а WWFC входит в топ-20 в мире.

В совет Борщаговской ОТГ баллотируются сразу 26 «ударовцев», в частности, основатель ОО «Борщаговская объединенная громада», экономист, руководитель бизнеса Игорь Ивасюк, житель Софиевской Борщаговки.

Представительство Петропавловской Борщаговки возглавляет Ольга Волохова, настойчивая пропагандистка спорта и здорового образа жизни. Она достучится до всех — детей, их родителей, людей старшего возраста и заряжает огромной энергией. Кандидат от села Чайки — активистка Юлия Трестер.

Команда "Удара" в Борщаговской объединенной территориальной громаде имеет ударные намерения

— И напоследок — в чем ваша мотивация?

- У меня цель — положительно влиять на жизнь общества. Поэтому следую спортивному принципу — использовать все возможности для свершения цели. Хочу, чтобы Борщаговская ОТГ получила новые возможности для развития и расцвета. Сегодня «Удар» — это движущая сила Борщаговской громады.

СПРАВКА

Денис Беринчик — украинский профессиональный боксер, выступающий в первом полусреднем весе (до 63,5 кг) и легком весе (до 61,2 кг). Серебряный призер Олимпийских игр (2012), серебряный призер чемпионата мира (2011), бронзовый призер летней Универсиады (2013), двукратный чемпион Украины (2013, 2014). Заслуженный мастер спорта Украины по боксу.

Борщаговская объединенная территориальная громада — новая административная единица, которая образуется в соответствии с реформой местного самоуправления по децентрализации. В Борщаговскую ОТГ входят три села: Софиевская Борщаговка, Петропавловская Борщаговка, Чайки.

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