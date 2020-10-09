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Клуб потребителей

Ярмарки в Киеве 10-11 октября пройдут не во всех районах: адреса распродаж

20:02 9 октября 2020
ярмарка

В Киеве традиционно на ярмарках можно купить разнообразные продукты. В торговых палатках, размещенных почти во всех районах, реализуют продукцию фермеры, перерабатывающие предприятия, мелкие агрохозяйства, предприниматели. Покупателям предложат сезонные продукты, мясо-молочные, бакалейные товары, мед, яйца и многое другое.

Во время продовольственных ярмарок в период карантина следует придерживаться санитарных норм и соблюдать противоэпидемические правила: носить маски, сохранять социальную дистанцию, устанавливать защитные барьеры на прилавках. Уличная торговля обычно длится до 17:00—18:00.

10 октября (суббота):

  • в Голосеевском районе — на улицах Голосеевской, 4−10, Паньковской;
  • в Деснянском — на улице Закревского (между улицей Драйзера и проспектом Маяковского, 2а), Кубанской Украины (между улицей Космонавта Волкова и проспектом Лесным);
  • в Днепровском — на бульваре А. Бучмы, 2−10;
  • в Оболонском — на улицах П. Калнышевского, 1−5, Архипенко, 6, Иорданской, 1−9;
  • в Печерском — на улице Катерины Билокур;
  • в Подольском — на проспекте С. Бандеры (возле Куреневского парка);
  • в Святошинском — на улице Булгакова, 10−13/1;
  • в Соломенском — на улице Героев Севастополя (между проспектом Л. Гузара, 28 и улицей Чумака);
  • в Шевченковском — на улице Б. Гаврилишина, 1−17.

11 октября (воскресенье):

  • в Голосеевском районе — на улице Маршала Конева (между улицами Касияна и Ломоносова);
  • в Днепровском — на улице Сулеймана Стальского (в пределах улиц Радужной и Старосельской);
  • в Оболонском — на улице Архипенко, 6;
  • в Печерском — на улице Джона Маккейна (в пределах улиц Иоанна Павла II и Чигорина);
  • в Святошинском — на улице Семашко, 10;
  • в Шевченковском — на улице Татарской, 32−38.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Киев второй раз попал в «желтую» зону по коронавирусу. Кабмин продлил карантин в Украине до 1 ноября — это связано с ростом числа заболевших. В Минздраве рассказали, когда потребуется ввести в Украине жесткий карантин.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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