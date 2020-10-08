12 октября 2020

Он родился в Киеве 12 октября 1929 года. И, откровенно говоря, с раннего детства у него были все основания считать себя человеком не то, чтобы несчастным, но, во всяком случае, не очень счастливым. Ну, во-первых, он долго не начинал говорить. Даже для мальчика это было довольно-таки странным. И маме его не раз приходилось с обидой слышать за спиной: «Ох, и бедная же она… Ещё намучается с этим дурачком». Но она с ним вовсе не мучалась. Даже наоборот, постоянно подмечала, насколько творчески развитым растёт её Роланд (в паспорте, впрочем, имя перепутали и записали по-другому — Ролан Анатольевич Быков). По вечерам она читала ему грустные украинские сказки, а он всякий раз придумывал к ним благополучный конец. Вот и первым увлечением Ролана стало актёрское мастерство, с которым он познакомился в театральной студии киевского Дома пионеров.

Правда, и тут у него поначалу как-то не складывалось. Поехав в Москву, ни в ГИТИС, ни в школу МХАТа поступить ему не удалось. Видите ли, внешность его преподавателям показалась недостаточно привлекательной. Наверное, они в этом по-своему были правы. Красавцем он отродясь не был, да и росточком, честно говоря, не вышел. Но ведь это не самое главное в актёрской профессии, казалось ему. И он пытался это всячески доказать, и снимаясь в заметных ролях в фильмах, в основном посвящённых детям, и ставя некоторые картины уже в роли режиссёра. «Айболит-66», в котором он сыграл Бармалея, принёс Быкову всеобщее признание и любовь маленьких зрителей. За этим сразу последовали «Внимание, черепаха» и «Автомобиль, скрипка и собака Клякса». А вот когда дошла очередь до серьёзной роли Пушкина, предложенной Быкову Михаилом Казаковым, в дело тут же вмешалась печально знаменитая Екатерина Фурцева, занимавшая тогда пост министра культуры СССР: «Что вы нашли в этом уроде? — вопила она на Козакова. — Неужели нельзя найти других актёров на Пушкина?» Короче говоря, от съёмок фильма пришлось отказаться вовсе.

Впрочем, сам Быков несчастливым себя не считал. Ему нравилось сниматься. Ему нравилось снимать. Ему нравилось своей работой дарить детям радость, а взрослым — повод для глубоких размышлений. Ему нравилось любить и быть любимым. Елена Санаева, с которой в фильме «Приключения Буратино» они блестяще сыграли кота Базилио и лису Алису, не раз вспоминала, как на съёмочной площадке картины «Докер» он столь нахально придумывал сцену поцелуя с нею, что ей хотелось «с удовольствием заехать ему в рожу». К счастью, не заехала. Они прожили в любви и согласии долгих и счастливых 25 лет. До самого его ухода… И это уже не без её участия он сыграл запомнившиеся всем и навсегда роли в фильмах «Чучело», «12 стульев», «Про Красную Шапочку». Он таки доказал, что, даже несчастливым родившись, счастливым в результате можно стать. Если очень этого хотеть и если сильно к этому стремиться.

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.