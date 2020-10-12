Зеленский пригрозил уволить Венедиктову

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал уволить генерального прокурора Ирину Венедиктову, назначенную на эту должность в марте 2020 года, если она до конца года не покажет результат по борьбе с коррупционерами.

Об этом Зеленский заявил в интервью «ВВС», отвечая на вопрос корреспондента о причинах недолгого пребывания на высоких должностях украинских чиновников и, в частности, упомянувшего бывшего генпрокурора (Руслана Рябошапку, — Авт.)

Журналист спросил, почему человека, которого назначили руководить «крестовым походом» уволили так быстро, добавив: «Это потому, что он хотел бросить вызов так называемым важным людям, а вы не хотите, чтобы преследовали олигархов?»

«Они никого не посадили. Они могли не пересажать всех коррупционеров, я понимаю, полгода — очень мало. Но должны быть шаги, мы должны отвечать перед обществом, которому мы пообещали, что будут посадки. Мы это обещали», — сказал Владимир Зеленский и добавил: «И если сейчас действующий генпрокурор, новый генпрокурор, если она — это она, женщина, профессиональная женщина — если она до конца года не покажет результата, ей я дам точно такой же ответ».

Ранее Зеленский, реагируя на скандал с прослушкой телефонного разговора, во время которого один из «слуг народа» обсуждал взятку за законопроект об отходах, потребовал от правоохранителей больше «показательных посадок».

Фото с сайта президента Украины.

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