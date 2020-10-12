Эксперт назвал бескомпромиссной битву за пост мэра в Запорожье между Буряком и кандидатом президента

Экономическая ситуация в Запорожье нежелательна для репутации президента и ОП — город оказался на гране банкротства. Поэтому в команде «Слуги народа» будут пытаться сменить руководство города всеми доступными способами. Никаких компромиссов между старой властью и командой президента в этом городе не будет.

Об этом в Facebook заявил экономический обозреватель и политический эксперт Александр Охрименко.

«За кресло мэра в Запорожье готовы бороться. Никаких компромиссов, как в Киеве, не будет. Сегодня Запорожье фактически стоит на грани банкротства. Город набрал кредитов на 1 млрд 477 млн грн. А согласно показателям Прогноза бюджета города Запорожье на 2021−2022 годы предел общего объема местного долга и гарантированного территориальной общиной города долга на конец 2020-го будет составлять уже 3,5 млрд грн», — сообщил эксперт.

По словам Александра Охрименко, долги городского бюджета Запорожья растут в том числе из-за завышенных ставок по кредитам.

«Последние два кредита на 600 млн грн город получил под 19,5% годовых. При том, что средняя ставка по муниципальным кредитам, как правило, не превышает 16%», — написал он.

Отметим, что основные выплаты по телу кредитов, которые Запорожье взяло в период с 2018 года по первое полугодие 2020 года, начнутся уже этой осенью — со 2 ноября. При этом на обслуживание кредитов город за два года уже потратил свыше 200 млн грн — 93 млн грн в 2019-м и 129 в 2020 году.

«Выплачивать деньги по телу последних кредитов Запорожье начнет только этой осенью — со 2 ноября, сразу после выборов. И вот тогда начнутся по-настоящему непопулярные решения. Понимают ли в партии „Слуга народа“, что Запорожье стоит на грани банкротства и полного коллапса? Вероятно, да. И поэтому в городе развернули активную борьбу за кресло мэра», — подытожил эксперт.

Напомним, что кандидатом в мэры Запорожья от политической партии «Слуга народа» является Виталий Тишечко. Основным оппонентом кандидата от команды президента является действующий мэр Владимир Буряк.

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