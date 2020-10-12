«Батьківщина» защитит 400 тысяч владельцев гаражей в Киеве

У 400 тысяч киевлян есть места в гаражных кооперативах, а это 1100 кооперативов. Безусловно, застройщики положили глаз на эти земельные участки и хотят выгнать людей. Об этом заявил кандидат в мэры Киева от «Батьківщини» Алексей Кучеренко во время встречи с киевлянами, передает пресс-служба.

«Город должен развиваться, и если мы действительно хотим осовременивать эти парковки, делать их многоэтажными, то в первую очередь нужно позаботиться, чтобы люди не потеряли своего имущества, своих капиталов, своих мест, чтобы их интересы были защищены», — подчеркнул политик.

По словам Кучеренко, именно поэтому их политическая сила подготовила и в ближайшее время будет подписывать меморандум со всеми представителями гаражных кооперативов.

«Мы готовы вас защищать — так, как это делала городская партийная ячейка „Батьківщини“ предыдущих созывов. Мы собираемся делать это как на городском, так и на национальном уровне», — подчеркнул Кучеренко.

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