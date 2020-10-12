28.15 / 28.37 33.03 / 33.45
Киев: +20
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Политика

«Батьківщина» защитит 400 тысяч владельцев гаражей в Киеве

12:41 12 октября 2020
Алексей Кучеренко
Алина ДРОНОВА, специально для «ФАКТОВ»

У 400 тысяч киевлян есть места в гаражных кооперативах, а это 1100 кооперативов. Безусловно, застройщики положили глаз на эти земельные участки и хотят выгнать людей. Об этом заявил кандидат в мэры Киева от «Батьківщини» Алексей Кучеренко во время встречи с киевлянами, передает пресс-служба.

«Город должен развиваться, и если мы действительно хотим осовременивать эти парковки, делать их многоэтажными, то в первую очередь нужно позаботиться, чтобы люди не потеряли своего имущества, своих капиталов, своих мест, чтобы их интересы были защищены», — подчеркнул политик.

По словам Кучеренко, именно поэтому их политическая сила подготовила и в ближайшее время будет подписывать меморандум со всеми представителями гаражных кооперативов.

«Мы готовы вас защищать — так, как это делала городская партийная ячейка „Батьківщини“ предыдущих созывов. Мы собираемся делать это как на городском, так и на национальном уровне», — подчеркнул Кучеренко.

123

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Оксана Марченко

Ставшая свекровью Оксана Марченко влюбила в себя невестку

Фреймут

Обозванная «колодой» Ольга Фреймут ответила обидчикам

Геннадий Кернес и Оксана Гайсинская

«Иногда ты смеешься»: жена заболевшего Кернеса сделала трогательный пост

Анастасия Шульженко

Любовница Тарзана восхитила подписчиков внешностью

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер