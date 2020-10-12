Шевчик догоняет Вилкула, в горсовет Кривого Рога могут пройти 8 партий, — соцопрос

На выборах городского головы Кривого Рога, которые запланированы на 25 октября 2020 года, лидируют действующий мэр города Юрий Вилкул и кандидат от партии «Слуга народа» Дмитрий Шевчик.

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного среди криворожан 8−9 октября этого года социологической группой «Рейтинг».

Так, за действующего градоначальника готовы проголосовать 40,8% избирателей, которые определились с выбором. Сразу же за ним идет кандидат от «Слуги народа» Дмитрий Шевчик, за которого готовы отдать свой голос 29,0% избирателей.

Далее с большим отрывом идут: кандидат от ОПЗЖ Константин Павлов (10,1%), представитель «Европейской солидарности» Юрий Яровой (7,2%) и выдвиженец от «Силы людей» Юрий Милобог (5,5%). Остальные кандидаты заручились менее чем 4% симпатий избирателей.

В то же время 20% опрошенных не определились со своим выбором.

Замеры электоральных симпатий, которые проводились с июля по октябрь, позволяют говорить о резком снижении уровня поддержки Юрия Вилкула с течением избирательной кампании: так, если в сентябре за него были готовы проголосовать 50,5% всех опрошенных, то спустя месяц — 31,5%.

В то же время Дмитрий Шевчик резко нарастил поддержку: с 14,0% в сентябре до 22,3% в октябре (данные среди всех опрошенных).

Незначительный рост продемонстрировал также представитель «Евросолидарности» Юрий Яровой — с 3,9 до 5,5%.

Результаты опроса электоральных предпочтений на выборах в Криворожский горсовет говорят, что за партию действующего мэра «Блок Юрия Вилкула «Украинская перспектива» готовы проголосовать 33,8% избирателей. На втором месте «Слуга народа», которую намерены поддержать 23,2% опрошенных.

В горсовет проходят также «Оппозиционная платформа — За жизнь» (10,3%), «Партия Шария» (8,2%), «Европейская солидарность» (7,3%) и «Сила людей» (6,1%). Могут преодолеть 5-процентный барьер также ВО «Батькивщина» (4,7%) и «Пропозиция» (4,2%). Остальные партии набирают менее 2 процентов.

При этом наиболее нисходящую динамику за прошедший месяц демонстрируют «Блок Вилкула «Украинская перспектива». Число тех, кто намерен голосовать за политсилу действующего мэра, за месяц снизилось на 10% - с 35,9 до 25,3% среди всех опрошенных.

Ощутимо просела также поддержка «Оппозиционной платформы — За жизнь» — с 9,1 до 7,7%.

Возросла поддержка «Партии Шария» (с 2,8 до 6,1%), «Европейской солидарности» (с 3,8 до 5,4%), «Силы людей» (с 1,4 до 4,6%) и «Европейской солидарности» — с 0,3 до 3,2%. Рост поддержки последней связывают с Юрием Любоненко, бывшим мэром Кривого Рога и лидером партии «Пропозиция» в городе.

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