Верещук и Кулеба поддержали Трубицына во время презентации его программы

Культура является основой для любого устойчивого социального развития. Об этом заявил во время презентации своей программы среди культурной и политической элиты столицы кандидат в депутаты Киевсовета Владислав Трубицын.

Среди гостей презентации были замечены кандидат в мэры от партии «Слуга народа» Ирина Верещук, № 1 в партийном списке Евгения Кулеба, киевовед и основатель Музея Булгакова Анатолий Кончаковский, директор издательства «Саммит-книга» Иван Степурин, главный редактор журнала «Вселенная», переводчик Дмитрий Дроздовский, поэтесса, лауреарат международных конкурсов Леся Мудрак, члены Киевского клуба библиофилов Виктор Бихун, Юрий Воронцов, Наталья Тарнопольская и др.

Во время выступления Владислав Трубицын подчеркнул, что многие годы занимался вопросами культурной политики, и сейчас не собирается отсупать.

«Именно эту линию я планирую последовательно продолжать и в дальнейшем, популяризируя книгу и чтение, осовременивая украинскую классику и расширяя библиотечные фонды, помогая музеям и художникам, проводя фестивали городской культуры вроде «Булгаков-FEST», — рассказал Трубицын.

По его словам, культурные, муниципальные и территориальные составляющие помогут развивать район.

«В частности, в культурной составляющей не только закодированное наше прошлое, но и заложены ростки нашего будущего. Современная «экономика знаний» базируется именно на культуре и коммерциализации ее материальных и общественных продуктов. А квинтэссенцией всего является формула: «Культура — человеческий капитал — новации и инновации», — считает Трубицын.

Муниципальный уровень, по мнению политика, должен предусматривать соотношение между коммерческой и общественной инфраструктурой района в пользу последней.

«В рамках муниципальной стратегии Киева следует остановить разрушение системы общедоступных культурных благ, упадок культурно-исторических памятников, уничтожение некоммерческих пространств, тотальную приватизацию всего, что должно быть общим», — считает кандидат в депутаты Киевсовета.

Третья составляющая, территориальная, имеет, по словам Владислава Трубицына, свои вызовы: «Нужно немедленно решать местные гидрологическую проблему, угрожающую безопасности жителей Оболонского района».

В частности, он отметил необходимость защиты каскада оболонских озер, поднял вопрос очистки сточных вод и обновления коммунальных коммуникаций, а также предложил модернизировать и открывать новые бюветы.

Общественная безопасность и благоприятная криминогенная обстановка на Оболони — также один из вызовов для муниципальной власти, которую, по его словам, можно преодолеть за счет дальнейшего оборудования района системами видео-мониторинга.

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