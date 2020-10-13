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«Экстаз в ленте Facebook таки заставил меня посмотреть Hardtalk с Зеленским. Я немного в шоке», — Сергей Сидоренко

11:47 13 октября 2020
Сергей Сидоренко
Инф. «ФАКТОВ»

Журналист, главный редактор интернет-издания «Европейская правда» Сергей Сидоренко заявил, что его шок связан не с самим интервью Владимира Зеленского, а с реакцией на него соцсетей.

«Экстаз в ленте Facebook таки заставил меня посмотреть Hardtalk с Зеленским, который многие назвали провальным для Банковой. Эммм… Честно говоря, немного в шоке. Но не от интервью — от криков ленты. Для тех, кто увидел „провал“ или что-то такое — у меня плохая новость. С восприятием реальности вам надо что-то делать», — пишет Сидоренко на своей страничке в соцсетях и добавляет, что Зеленский имеет все основания считать беседу с журналистом ВВС успешной.

«Досмотрел до вопроса о рейтинге в финале. Это — единственное место, где Зе потерял равновесие, но все равно норм вырулил. Да, меня он не переубедил, но это вряд ли было возможно и точно не было целью. У Hardtalk целевая аудитория другая. Но считать интервью провальным — это не очень серьезно», — резюмировал журналист.

Напомним, что после слов Стивена Сакура о падении рейтинга Владимира Зеленского, президент рассмеялся и захлопал в ладоши.

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