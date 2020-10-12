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Политика

Зеленский нервно расхохотался на словах Сакура о потере поддержки украинцев

9:44 12 октября 2020
интервью Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в Великобританию дал интервью легендарной программе ВВС HARDtalk. Слова британского журналиста Стивена Сакура о потере поддержки большинства украинцев заставили Зеленского громко рассмеяться и захлопать в ладоши.

Журналист напомнил украинскому гаранту, что поддержка 73 процентов, с которой он победил на выборах, превратилась в 35. Рейтинг Зеленского стремительно падает, люди не видят изменений, которые он обещал еще год назад. Президенту верит все меньшее число его сограждан.

На это Зеленский ответил, что 73 процента поддержки — это был приговор Петру Порошенко.

Он якобы не переживает об утрате рейтингов. Рейтинг в 33 процента у него был и в первом туре президентских выборов. По мнению Зеленского, те, кто доверял ему раньше, мнение не изменили.

«Люди видят, что я человек открытый, я работаю 24/7, я делаю все ради страны. Для меня ничего другого не имеет значения, кроме того, чтобы я просто ничего не смог изменить. Сделать ключевые изменения в Украине. И остаться в истории своего государства. Больше амбиций у меня нет», — сказал президент.

На видео с 22:14

Напомним, эксперты считают, что главная ошибка Зеленского в непрофессиональных кадрах, которых он назначает на ключевые посты в государстве. Кроме того, сам президент нарушает законы, которые издает власть, что побудило украинцев подписать петицию о его отставке.

Фото BBC News Україна

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