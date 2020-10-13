«25 октября Офис Президента обкатает технологию «всенародного опроса», — Олег Постернак

Политтехнолог Олег Постернак, комментируя заявление президента Украины о «пяти важных вопросах украинцам» на местных выборах 25 октября, считает, что организацией такого «всенародного опроса» в команде Зеленского хотят «обкатать технологию» и в авральном порядке «потушить» тенденцию к проседанию его рейтинга.

«Коммуникативным штабом Зеленского это воспринимается, как способ перекрыть ожидаемые скромные результаты по мэрам в областных центрах, особенно в Киеве. Прежнего парламентского результата в 43% по партийным спискам не будет и на выборах в облсоветы и горсоветы. Дабы перебить медийную волну высмеивания результата партии Зеленского и тезис „начало полного заката эпохи Зе“, и реализовывается концепт опросов. Смещается акцент с проигрыша, и тушиться в авральном порядке тенденция к перманентному проседанию рейтинга президента», — пишет политтехнолог на своей страничке в социальных сетях.

В то же время Олег Постернак обращает внимание на организацию процесса такого «всенародного опроса», процедура которого не закреплена законодательно.

«Государственные опросы должны кем-то организовываться и кем-то проводиться. Процедуры, как мы понимаем, нет. Рада не приняла изменений в законодательство, которые бы позволили эффективно организовать этот кейс руками членов избирательных комиссий, на которых и так нагрузка будет адская по подсчету разноуровневых бюллетеней. А еще коронавирусная истерия. Если не государство их будет организовывать, то кто тогда? Общественная организация? Социологические коммерческие центры, штампующие направо и налево нереальную социологию? Центризбирком? Если это ЦИК, то на каком основании он истратит средства для изготовления опросных листов? Как эта процедура корреспондируется с нормами Избирательного кодекса, который на данный момент не предусматривает синхронизации выборов и опросов. Соберется ли Рада, чтобы принять изменения в законодательство, учитывая нынешнюю раскладку в монобольшинстве и усиление позиций Коломойского? Если это будет делать консорциум социологов а-ля Национальный экзит-полл и опрос будет проводится на выходе из участках, то как быть с нарастающей волной заболевания COVID-19? Как быть с доверием к результатам такого наспех организованного исследования, учитывая изрядно подмоченную репутацию многих социологических фирм? Ответов на эти вопросы пока нет», — пишет политтехнолог.

По его мнению, опросы однозначно являются инструментальной предвыборной технологией: «Вынесение вопросов сокращения количества депутатов Рады, евроинтеграции, сотрудничестве с НАТО, децентрализации, возможно языка, а может быть и поддержки цифровизации, „Большого строительства“, судьбы оккупированных территорий, Крыма и им подобных автоматически сегментирует аудиторию по нужным кластерам, которым доставляется нужный месседж. Также мобилизирует „своего“ избирателя прийти на участок».

Политтехнолог уверен, что выступление Зеленского, анонсировавшего такой опрос, задумывалось как «разметка территории» и демонстрация его преимущества как «первого игрока» на поле.

«Зеленский таким образом показывает, что мяч вроде бы в его руках. И он задает тренд. Публично это может быть и так. Политикум соскучился по метким авантюрам, это правда. Но если бы это происходило системно и сшивалось изначально в предвыборную кампанию «Слуги народа» на всех уровнях местных выборов, тогда эта технология была бы более-менее результативной для «слуг», — отмечает он и добавляет, что самому Зеленскому в данном случае важно другое — удержать свой личный положительный образ как президента в глазах избирателей.

«Если „слугами“ можно пожертвовать, то своим рейтингом категорически нельзя. Одно дело, когда о президентском рейтинге судят по агрегированным результатам местных выборов, и другое дело — когда о президентском рейтинге судят по результатам опроса. Это больно не только для самолюбия. Это опасно с точки зрения аппаратных взаимодействий с окружением, олигархами и оппозицией», — резюмирует Олег Постернак.

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