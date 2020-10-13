Раскрыта специфика взбудоражившего сеть опроса Зеленского

Первый из пяти вопросов, о которых заявил президент Украины Владимир Зеленский, будет озвучен в среду, 14 октября.

Об этом сообщает народный депутат Украины восьмого созыва, а ныне член наблюдательного совета «Укрзалізниці» Сергей Лещенко, отмечающий, что следующие четыре вопроса будут озвучиваться по одному в каждый следующий день.

«Ожидается, что опрос пройдет в виде голосования своеобразными „бюллетенями“, но не в рамках избирательных участков, а в урны волонтеров возле участков. Голосование является добровольным. Координатором проекта „опроса в день выборов“ является заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко», — пишет Сергей Лещенко в своем Telegram-канале.

Фото с сайта президента Украины.

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