Кто может составить конкуренцию Кличко: астролог сделал прогноз выборов в столице

Мастер китайской метафизики Давид Векуа составил прогноз местных выборов, которые состоятся 25 октября 2020 года в Киеве.

Основными соперниками Виталия Кличко в борьбе за пост столичного градоначальника он назвал Ирину Верещук, Сергея Притулу и Андрея Пальчевского.

Впрочем, по его мнению, победа мужчин-соперников над Кличко на этих выборах столичного градоначальника не предвидится.

«Даже если бы Сергей Притула имел высочайшие рейтинги, то и в этом случае крайне сложно рассчитывать на успех. А так как рейтинги не самые высокие, по звездам победы не видать, это номинальный кандидат. В астрологической же карте Андрея Пальчевского нет энергии власти. И хоть я вижу открытие финансовых потоков в этом году, это вряд ли можно трактовать как победу в борьбе за кресло мэра», — спрогнозировал мастер китайской метафизики

По мнению Давида Векуа, основанному на астрологическом прогнозировании и анализе энергий, в 2020 году во втором туре наивысший потенциал встретится имеют Ирина Верещук и Виталий Кличко.

«Три символа в астрологической карте Верещук сливаются в сильную энергию самовыражения, это значит, что ее действия сокрушительны и очень сильны. Виталию Кличко придется нелегко с ней бороться. Очень сильное самовыражение Ирины Верещук способно бросить вызов и поставить под удар существующую власть», — прокомментировал Давид Векуа.

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