«Ми-6 рассказала, что из Офиса президента Украины кто-то сливает информацию врагу. А что Зеленский?» — Сергей Фурса

Финансист и блогер Сергей Фурса обратил внимание на то, что в последнее время международные партнеры Украины обнародуют информацию, которая обычно остается «за закрытыми дверями»

Сергей Фурса вспомнил недавний визит президента Украины Владимира Зеленского в Великобританию, во время которого состоялась встреча с руководством МИ-6 — британской секретной службы. На ней была озвучена информация об «утечках» из Офиса президента. И этот случай — не единичный.

«Главный в ЕС по внешней политике приезжает в Украину и прямым текстом говорит президенту Украины, что ЕС — это не банкомат. Это уже стыдно. Что ему пришлось так говорить. Что разговор дошел до такой стадии, когда один из собеседников вынужден такое заявить прямо. И это дипломат. Но это полбеды. Потом представитель ЕС сам пишет статью и сам публично говорит, что он такое сказал. Пытается сделать публичным то, что обычно остается за закрытыми дверями. Президент едет в Лондон. И встречается там с главой МИ-6. Который говорит, что из офиса этого самого президента кто-то сливает информацию врагу. И надо что-то делать, иначе сотрудничества не будет. И это уже вопиющий случай. Что такая встреча понадобилась. Казалось бы, причем тут операция по „вагнеровцам“, которой вроде бы не было. И тот факт, что на встречу не позвали Ермака. Но это полбеды. Потому что потом эту информацию делают публичной. Разведчики умеют ее сливать. И ее сливают. Делая публичным то, что обычно остается за закрытыми дверями», — пишет Сергей Фурса на своей страничке в соцсетях.

То, что информация такого рода становится публичной, по его мнению, связано с неуверенностью партнеров Украины в том, что руководство нашей страны их понимает и услышало.

При этом он отмечает, что таким образом партнеры хотят не просто донести информацию президенту, а пытаются говорить напрямую с украинским обществом: «Видимо, полагая, что общество более зрелое и взрослое, чем президент. Надеясь, что исправить ситуацию поможет не президент, на которого они уже даже не надеются (а иначе бы не сливали информацию в СМИ), а общество. Что общество заставит президента вести себя подобающим образом».

Хоть такая ситуация и не считается нормальной, но это — очевидная реальность. «Другого объяснения такого поведения партнеров просто нет», — резюмирует Фурса.

Он подчеркивает, что партнеры работают с Украиной не потому, что хотя поддержать определенного политика — им интересна сама страна. И фактически международные партнеры являются единственными союзниками украинского общества в борьбе с олигархами, коррупционерами, Россией и ее агентами и чиновниками.

«Они тянут страну в цивилизацию. И будут говорить с любой украинской властью. Не важно, Янукович это или Порошенко, Зеленский или Ющенко. Они просто работают с выбором украинского народа. И всегда ставят вопрос правил и институционных изменений. И не их вина, что иногда украинцы выбирают таких политиков, с которыми очень трудно работать. И которые не понимают дипломатического языка», — пишет Сергей Фурса и добавляет: «А что президент? А ничего. Ему телеграмм-каналы интереснее, чем отчеты МИ-6. Ему старый ученик папы Шапран важнее, чем МВФ. В конце концов, все приятнее лежать в теплой ванне, чем нырять в прорубь. А в теплой ванне ничего не надо решать, все говорят, что ты великий и могучий, и интервью на hard talk даешь лучше всех в мире и точно лучше, чем Супрун и Порошенко, а до тебя никаких реформ не было, и страна летела в пропасть и только ты ее поймал. Тем более, что там ведущий то ли порохобот, то ли соросенок».

Блогер сетует на то, что президент Украины не понимает, насколько серьезные вещи с ним обсуждают и сравнивает украинскую власть со строителями, которые ничего не воспринимают, пока с ними не начинают разговаривать матом.

«Но беда в том, что мат в данном случае — это не лексика, это будут действия. Вегетарианская диета для экономики, как уже четко все описал министр финансов. Т. е. все мы станем беднее благодаря этому. А еще это потерянные годы. Потому как если вы год не делаете реформу, которая назрела, то значит, вы теряете уже два года. Будущего. Потому что сначала придется разгребать последствия. А потом снова строить заново. То, что уже было. И только потом начинать с нуля. Президенту Зеленскому повезло. Он пришел в тот момент, когда украинская экономика росла, и даже коронавирус ударил не сильно, ведь был запас прочности. Все болезненные реформы были уже сделаны. И можно было просто пожинать плоды того, что сделали до тебя. Выполнив всю грязную работу. И главное было ничего не поломать…», — пишет Сергей Фурса.

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