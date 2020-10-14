День даст шанс: гороскоп на 14 октября для всех знаков зодиака

Среда, 14 октября, — многим нынешний день предоставит неплохие шансы. Следует проявлять должное уважение к деньгам и не тратить их понапрасну. «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 14 октября для всех знаков зодиака.

ОВЕН

Для достижения желаемого придется приложить немало усилий. Старайтесь не рисковать и не иметь дело с теми, кто вас уже однажды подводил. Вероятны интересные знакомства с необычными людьми.

ТЕЛЕЦ

Ожидается довольно спокойный день. Не думайте о плохом, сейчас от вашего настроения будет зависеть успех в делах. Уделите внимание детям, по возможности контролируйте их передвижения и поступки.

БЛИЗНЕЦЫ

День благоприятствует переменам во многих сферах жизни. В финансовых делах прислушивайтесь к интуиции и руководствуйтесь своим опытом, это поможет избежать серьезных потерь. В отношениях с близкими проявите терпение и такт.

РАК

Излишняя самоуверенность может сегодня вам дорого обойтись. Следует тщательно подготовиться, прежде чем отправиться на важную встречу или переговоры. В этот день нежелательно приступать к реализации новых проектов — могут возникнуть непреодолимые преграды.

ЛЕВ

Ваш энергетический потенциал сейчас находится на высоте, благодаря чему сумеете с легкостью решить немало вопросов. Особого внимания потребуют родственники старшего поколения, старайтесь почаще быть с ними на связи.

ДЕВА

Из-за нестабильного эмоционального фона могут возникнуть проблемы в общении с окружающими. Воздержитесь от выяснения отношений и никому не навязывайте свою точку зрения. Это неплохой период для смены имиджа и похода по магазинам.

ВЕСЫ

В служебных делах могут возникнуть затруднения. Вероятно, придется сделать довольно сложный выбор, звезды советуют руководствоваться холодным расчетом. Вечер желательно провести в уютной семейной обстановке, а прогулка перед сном окажет благотворное влияние на организм.

СКОРПИОН

Вас ждет успех на профессиональном поприще. Сумеете продемонстрировать свои лучшие деловые качества, также не должно возникнуть никаких проблем в решении поставленных перед вами задач. Берегитесь простуд и будьте осторожны, находясь на дороге.

СТРЕЛЕЦ

День, когда не стоит тратить время понапрасну. Звезды сейчас предоставляют неплохие шансы для осуществления задуманного. Тщательно проверяйте финансовую документацию — сегодня велик риск ошибок, которые могут привести к значительным потерям.

КОЗЕРОГ

Если не будете медлить, то сумеете добиться хороших результатов. Не бойтесь новшеств и экспериментов — они помогут продвинуться далеко вперед. Вероятны денежные поступления, благодаря которым сумеете решить часть бытовых проблем.

ВОДОЛЕЙ

Вполне вероятно, что в этот день могут возникнуть серьезные трудности. Берегите нервы и держите ситуацию под контролем. Главное — переждать этот период. Помните о том, что за черной полосой непременно наступает белая. В скором времени обстановка начнет меняться в лучшую сторону.

РЫБЫ

Ожидается непростой день, он может полностью поменять ваши планы. Разговор с человеком, которому всецело доверяете, поможет найти выход из затруднительного положения и определиться с дальнейшим направлением. На любовном фронте все будет складываться самым благоприятным образом.

Хорошего вам дня!

Лунный календарь на неделю от астролога Людмилы Булгаковой читайте здесь.

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