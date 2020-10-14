Курс доллара вновь пошел вверх: достигнет ли он 30 гривен

Похоже, укрепление гривни закончилось. С понедельника, 12 октября, доллар вновь подорожал на 4 копейки, а евро — на 6 копеек. Так, 14 октября НБУ установил официальные курсы на уровне 28,25 грн за доллар и 33,34 грн за евро. На наличном валютном рынке также наблюдается незначительный рост стоимости иностранных валют. В обменниках доллары можно сдать в среднем по 28,23 грн, купить — по 28,41 грн; евро — сдать по 33,03 грн, купить — по 33,44 грн. Однако эксперты считают, что курс национальной валюты все же стабилизируется и даже укрепится.

— За неделю курс доллара к гривне незначительно снизился на всех сегментах валютного рынка на 0,02−0,5%, — сообщил «ФАКТАМ» старший аналитик компании «Альпари» Вадим Иосуб. — Так, с прошлого вторника официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, снизился с 28,40 грн до 28,25 грн (-0,5%). Спрос и предложение доллара на межбанке, по данным компании «УкрДилинг», за это же время снизились с 28,33−28,35 грн до 28,32−28,34 грн (-0,02% - -0,05%). Средние курсы покупки и продажи наличного доллара в банках за неделю снизились с 28,2 — 28,48 грн до 28,21 — 28,41 грн (-0,3%). При этом разница между средней продажей и средней покупкой сохранилась на уровне 0,7%.

В настоящее время нет факторов, которые бы свидетельствовали о давлении на гривню, поэтому нет оснований ожидать доллар по 32−33 гривни уже под Новый год, заявил депутат от «Слуги народа», председатель комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев. Он отметил, что пик выплат уже пройден и нет ни одного макроэкономического показателя, который бы свидетельствовал о давлении на гривню. По его словам, сейчас также нет каких-либо оснований говорить о будущих колебаниях курса.

В течение ближайшей недели мы ожидаем незначительное снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 28,3 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 28,1−28,3 грн, — прогнозирует Вадим Иосуб.

Однако далеко не все эксперты столь оптимистичны.

— Торги на межбанковском валютном рынке Украины во вторник, 13 октября, перед выходным днем, проходили достаточно активно, и гривня традиционно девальвировалась, — сообщил «ФАКТАМ» аналитик компании RoboForex Андрей Гойлов. — Практически всю торговую сессию мы наблюдали шаткое равновесие между спросом и предложением на валюту, но к концу дня первый оказался сильнее. Все ожидали выхода нерезидентов через Citibank с покупкой долларов, однако они так и не появились. НБУ на рынок не выходил. В итоге курс доллара к гривне незначительно вырос до уровня 28,31, а пара евро — гривня, наоборот, ослабла до отметки в 33,32 грн за евро.

Вчера (13 октября. - Ред.) Минфин Украины после размещения облигаций внутреннего государственного займа привлек в бюджет 6 млрд грн. Как и ожидалось, на валютных курсах это никак не сказалось. С неожиданным заявлением выступил председатель комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, сообщив, что сейчас на гривню нет никакого давления и курса в 32−33 грн за доллар ждать не стоит. В ситуации, когда прогнозы в сельском хозяйстве регулярно пересматриваются в сторону понижения урожайности зерновых, слышать об отсутствии давления на гривню по меньшей мере странно. К примеру, если ранее планировалось собрать 95,6 млн тонн зерновых, то теперь и 87,5 млн будут считаться победой (снижение — на 8,4%). А ведь объем зерновых, по данным за 9 месяцев текущего года, занимает в нашем экспорте 20%. Следовательно, давление на национальную валюту все же присутствует и будет сохраняться.

Уровень в 28,20 грн за доллар продавцы валюты удержали, и следующая глобальная цель — это зона 28,35−28,45 грн. По курсу доллар к гривне ожидается дальнейший рост к отметке 28,40 грн. Евро к гривне до конца недели будет двигаться в ценовом канале 33,25−33,45 грн, — считает Андрей Гойлов.

В свою очередь, в правительстве считают, что до конца года курс доллара к гривне сильно не изменится.

«Да, будут определенные колебания, — сообщил министр финансов Украины Сергей Марченко. — Сейчас у нас есть девальвационный тренд. Он может быстро измениться на ревальвационный под влиянием тех или иных факторов. Опять же, чтобы все поняли, ключевая задача — объемы этих колебаний. Если это колебания плюс-минус 10%, то это нормально», — отметил он.

Сергей Марченко подчеркнул, что он не видит оснований для курса 30 гривен за доллар и последующих проблем с МВФ.

«Фактор МВФ больше технический и политический, нежели реально влияющий на эту ситуацию. Влияет на ситуацию с обменным курсом экспорт-импорт, приток валюты в страну, утечка валюты из страны, инвестиции. МВФ — это один из факторов притока валюты в страну. Но это не основной фактор, а лишь один из них», — уточнил министр.

При этом министр признал, что Международный валютный фонд имеет вопросы к работе украинских антикоррупционных органов и к зарплатам членов наблюдательных советов. Однако некоторые вопросы решаются, и Украина все же надеется на помощь МВФ.

Марченко отметил, что власти Украины выполнили задачи по созданию единых юридических лиц, по работе с кредитами, по рынку газа, а в ближайшее время — выполнят задачу и по уставу «Нафтогаза». При этом Марченко сообщил, что сейчас ведутся переговоры с МВФ.

Напомним, что вскоре финансовым компаниям предоставляющим населению микрокредиты, запретят начислять драконовские штрафы за просрочку платежей, а также обяжут предоставлять полную информацию о стоимости кредита. На днях президент Украины Владимир Зеленский подписал принятый ранее парламентом Закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно потребительского кредитования и формирования и обращения кредитных историй».

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