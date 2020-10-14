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Эксперт назвал сомнительной историей выводы госаудита по «Нафтогазу»

12:39 14 октября 2020
Нафтогаз
Владимир ДОБРОВ, специально для «ФАКТОВ»

Озвученная Госаудитслужбой информация о якобы нарушениях НАК «Нафтогаз» и открытые уголовные дела в отношении компании — это спланированная атака. Об этом заявил энергоэксперт, специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital Сергей Фурса.

«Мы видим, что идет атака на все реформированные после Майдана институты, а НАК „Нафтогаз Украины“ и есть одним из таких институтов. Идет атака и политическое давление. Госаудитслужба — это чисто политическая структура, которую используют для политзаказов. „Нафтогаз“ постоянно проходит ежегодный аудит зарубежной аудиторской компанией по международным стандартам, и все там хорошо. Но вдруг приходят люди и находят кучу недостатков. Это сомнительная история», — отметил Фурса.

По его словам, идет масштабное давление, организованное недовольными преобразованиями в «Нафтогазе» бизнесменами и политиками.

«Кто потерял больше всего? Конечно, группа Фирташа и примкнувшие к ней россияне. И украинские политики, которые утратили возможность влиять на „Нафтогаз“ и зарабатывать. Эти люди и атакуют…» — добавил Фурса.

В то же время, отмечает эксперт, Кабинет министров вряд ли сможет повлиять на ситуацию.

Напомним, ранее сообщалось, что директор группы «Нафтогаз» Петер Стефанус ван Дрил, комментируя статью о результатах аудиторской проверки НАК «Нафтогаз», заявил, что компания платит все налоги и дивиденды государству вовремя и по закону.

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