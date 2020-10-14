«А зря не состоялся суд над КПСС», — Андрей Макаревич

Легендарный певец Андрей Макаревич призывает оставить в покое создателей спектакля «Горбачёв» с Евгением Мироновым и Чулпан Хаматовой. О причинах он рассказал на своей странице в соцсети.

«Театр Наций. Спектакль «Горбачёв». Три часа на сцене два человека — Евгений Миронов и Чулпан Хаматова. В общем, они просто разговаривают. Рассказывают. И три часа от сцены невозможно оторваться. Это Театр высшей пробы.



Случайно прочитал что какие-то коммунисты России требуют закрыть спектакль — видимо, их оскорбляет сам факт его появления (о политике в спектакле ни слова). Эти легко ранимые товарищи забыли, что во многом благодаря мягкости Михаила Сергеевича в своё время так и не состоялся суд над КПСС — за преступления против собственного народа.

А зря", — написал в Facebook Андрей Макаревич.

Напомним, на днях Андрей Макаревич рассказал, что переболел коронавирусом, но даже не заметил этого.

Фото NEWSmuz.com/

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