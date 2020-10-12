15 октября 2020

Послушайте, начинать разговор о необходимости тщательного мытья рук кажется затеей бессмысленной. Почему говорить об этом нужно только сегодня? Потому что сегодня в ста с лишним странах отмечается Всемирный день мытья рук? Или потому что в разгар нынешней пандемии с телевизионных экранов не сходит социальная реклама о необходимости соблюдения карантинных правил, которые могут уберечь людей от угрозы заражения? А разве раньше руки мыть было необязательно? А разве раньше через грязные руки не передавались холера, вирусная пневмония, гепатит, грипп и ОРВИ?

Конечно, можно понять тех, кто принимает участие в акциях протеста против введения жёстких карантинных правил, потому что это сказывается на их привычном образе жизни, ведёт к угасанию их бизнеса и вызывает прочие неудобства и проблемы, которых прежде не было. Одни не хотят носить защитные маски в транспорте и магазинах, другие не желают подчиняться жестким требованиям соблюдения карантинных правил на работе и в учебных заведениях. Третьи считают эти ограничения нарушением элементарных прав человека и по-своему выглядят убедительно. Дескать, мы сами выбираем, рисковать нам или нет. Только вот если бы речь шла об индивидуальном риске тех, кто ходит по краю пропасти, грозя в любой момент туда свалиться, это было бы одно. И совсем другое, когда несоблюдением карантинных правил эти люди рискуют увлечь в пропасть смертельно опасного заражения множество других людей, их окружающих и строго соблюдающих принятые правила. И это уже перестаёт быть личным правом одного человека.

Ещё нелепее на фоне стремительного роста количества ежедневно заболевающих в нашей стране граждан выглядит направление двух третей средств, выделенных специальным законом (!) на борьбу с пандемией и поддержку медиков, на строительство дорог в нашей стране. Только последний дурак станет спорить о том, нужны ли нам хорошие дороги. Конечно, нужны. И реализацию программы их строительства нужно было начинать уже давно. И то, как строят сейчас дороги в разных регионах страны нанятые для этого турецкие специалисты, ничего, кроме восторга, вызывать не может. Но неужели все вопросы и проблемы, связанные с пандемической ситуацией в Украине, уже решены? Во многих городах больных с подозрением на коронавирус уже размещают в больничных коридорах, так как свободных мест в палатах давно нет. Не везде медики обеспечены самыми необходимыми средствами защиты и лечения, не говоря уже о том, что обещанного повышения зарплаты большинство врачей и медперсонала так и не увидели. А мы именно сейчас за счёт спасения заболевших решили улучшить качество «убитых» украинских дорог?!

Вокруг все чаще говорят о том, что вскоре в Украине может наступить ситуация, подобная той, которую пережили полгода назад итальянские медики, из-за огромного наплыва заболевших вынужденные выбирать, кого следует спасать, а кто и так обречён на смерть сложившимися обстоятельствами. Мы хотим увидеть это в украинских больницах? Хотя за выделенные на борьбу с пандемией миллиарды успели бы уже построить десятки крупных госпиталей с новейшим медицинским оборудованием. И для этого вполне можно было пригласить китайских специалистов, продемонстрировавших всему миру, как такие госпитали создаются на ровном месте (!) в течение всего нескольких недель.

А теперь попробуйте представить, сколько минут до отставки оставалось бы членам итальянского правительства, если бы они на пике страшной пандемической ситуации в стране миллиарды евро бросили бы на ремонт дорог или на строительство новых тоннелей, столь необходимых в горных регионах Италии… Отож.

Логика инициаторов строительства новых украинских дорог за счёт гибели тысяч украинских граждан, которым необходимая в трудную минуту медицинская помощь не будет оказана, вполне понятна.

Дескать, люди по природе своей и так обречены на смерть, так какая, в конце концов, разница, когда это случится? А зато выжившие после пандемии смогут наслаждаться поездками по прекрасным автотрассам, проложенным между городами!.. Гениальный персидский поэт и мыслитель Саади ещё в 13-м веке заметил: «Сейчас у людей появилась новая форма нищеты — у одних нет ни гроша за душой, а у других и самой души вовсе нет…»

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. И обязательно будьте мне здоровы. Как всегда, искренне ваш.