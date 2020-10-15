Энергия будет бить через край: гороскоп на 15 октября для всех знаков зодиака

Четверг, 15 октября, — нынешний день подходит для решения любых задач, при выполнении которых сумеете приобрести ценный опыт. «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 15 октября для всех знаков зодиака. Гороскопы на каждый день, неделю и месяц читайте здесь

ОВЕН

Больше времени старайтесь посвятить дому и семье. Вероятно, кому-то из близких может потребоваться ваша поддержка, из-за чего придется откорректировать свои планы. Воздержитесь в этот день от крупных покупок, а также от употребления алкогольных напитков.

ТЕЛЕЦ

Неплохой период для людей творческих, они без проблем сумеют реализовать свои креативные идеи. Этот день подходит для поездок, оформления различных документов, участия в общественной деятельности.

БЛИЗНЕЦЫ

Энергия будет бить через край, постарайтесь найти ей нужное применение. Ваш энтузиазм окажется заразителен для окружающих, поэтому можете смело рассчитывать на их помощь. Вполне вероятно, что сегодня откроется некая тайна, которая поможет пролить свет на то, что давно вас волнует.

РАК

Не исключены какие-то трудности. И от того, насколько быстро вы с ними сумеете справиться, зависит не только ваше дальнейшее продвижение вперед, но и финансовое благополучие. Старайтесь никого не посвящать в свои планы и не давайте деньги в долг.

ЛЕВ

Работы предстоит немало. Кое-кто может упрекнуть вас в неправильной тактике поведения, но это вовсе не означает, что они правы. Действуйте так, как считаете нужным. Вероятно поступление предложения о выгодном сотрудничестве, также могут порадовать новости издалека.

ДЕВА

Боевой настрой и решительные шаги помогут добиться желаемого. Сумеете также найти ответ на вопрос, давно не дававший вам покоя. Это хороший период для дружеских встреч или новых знакомств.

ВЕСЫ

День окажется весьма плодотворным, если возьмете инициативу в свои руки и не будете надеяться на помощь со стороны. Можно пробовать свои силы в совершенно новом для вас деле, а также отправляться по магазинам — покупки будут удачными.

СКОРПИОН

Хороший период для самореализации и творчества. Он сулит интересные возможности, которыми стоит непременно воспользоваться. Вероятны незапланированные траты, которые заставят пересмотреть бюджет. Чтобы быстро восстановить силы, вечер проведите в тихой спокойной обстановке.

СТРЕЛЕЦ

Происходящие события могут внести коррективы в распорядок дня, но все запланированное сумеете завершить в срок. При принятии важных решений стоит прислушаться к своей интуиции. Некоторых одиноких представителей знака сегодня могут пронзить стрелы Амура.

КОЗЕРОГ

Нынешний день хорош для различных начинаний. Не пугайтесь трудностей, которые могут возникнуть в начале пути, уже в процессе все войдет в нужную колею и вы сумеете достигнуть успеха. В финансовом плане период также многообещающий.

ВОДОЛЕЙ

Неплохо бы посвятить это время самоанализу, провести работу над ошибками. Звезды советуют отказаться от заманчивых предложений, даже они будут сулить очень хорошую выгоду. Избегайте физических перегрузок, они могут негативно сказаться на вашем самочувствии.

РЫБЫ

Прежде чем решиться на кардинальные шаги, хорошенько подумайте: стоит ли оно того? Постарайтесь взглянуть на ситуацию с иной стороны, это поможет вам разобраться в правильности выбора и определиться с дальнейшими действиями. Позаботьтесь о состоянии сердечно-сосудистой системы, при необходимости пройдите нужные обследования.

Хорошего вам дня!

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