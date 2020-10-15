Букмекеры: во втором туре Кличко будет противостоять Верещук

Букмекерские конторы активно принимают ставки на результат выборов мэра Киева, которые состоятся 25 октября.

Parimatch считает, что самые высокие шансы на победу у Виталия Кличко, его коэффициент составил 1,11. После него оказалась кандидат на должность от партии «Слуга народа» Ирина Верещук (коэффициент 10), а затем с одинаковыми цифрами разместились Сергей Притула и Андрей Пальчевский (коэффициент 13).

https://parimatch.com/sport/politika/ukraina-mestnye-vybory-2020

Итак, вероятнее всего, во второй тур выборов попадут Виталий Кличко и Ирина Верещук.

Напомним, выборы киевского городского головы состоятся 25 октября. Если ни один из кандидатов не наберет более 50% голосов избирателей, состоится второй тур. Скорее всего, 15 ноября.

Фото Facebook Ирины Верещук

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