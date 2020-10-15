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Политика

Букмекеры: во втором туре Кличко будет противостоять Верещук

10:45 15 октября 2020
Ирина Врещеук
Владимир ДОБРОВ, специально для «ФАКТОВ»

Букмекерские конторы активно принимают ставки на результат выборов мэра Киева, которые состоятся 25 октября.

Parimatch считает, что самые высокие шансы на победу у Виталия Кличко, его коэффициент составил 1,11. После него оказалась кандидат на должность от партии «Слуга народа» Ирина Верещук (коэффициент 10), а затем с одинаковыми цифрами разместились Сергей Притула и Андрей Пальчевский (коэффициент 13).

https://parimatch.com/sport/politika/ukraina-mestnye-vybory-2020

Итак, вероятнее всего, во второй тур выборов попадут Виталий Кличко и Ирина Верещук.

Напомним, выборы киевского городского головы состоятся 25 октября. Если ни один из кандидатов не наберет более 50% голосов избирателей, состоится второй тур. Скорее всего, 15 ноября.

Фото Facebook Ирины Верещук

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