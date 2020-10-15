Пальчевского атакуют из-за высоких рейтингов, — политолог

Последняя социология четко демонстрирует, что Киев ждет второй тур мэрских выборов. И складывающаяся ситуация не нравится действующему мэру Киева Виталию Кличко. Такое мнение выразил политолог Виктор Таран на своей странице в Facebook,

«Последняя социология четко демонстрирует — Киев ждет второй тур мэрских выборов. И этот факт не может не раздражать Кличко, который был убежден в безоговорочной победе в первом туре. Нервозность Кличко трансформировалась в публичные атаки на тех, кого он считает своими конкурентами», — уверен он.

Эксперт считает, что вместо публичных атак на конкурентов Кличко должен выйти с ними на дебаты.

«Атака пошла на Пальчевского… Было бы правильнее выйти с оппонентами на дебаты, но поскольку в этой плоскости он слабее — потому и использует в этой борьбе „других“, оставаясь в стороне от фронтальной атаки», — резюмирует политолог.

Ранее глава Центра анализа и стратегии Игорь Чаленко отметил новый тренд на предвыборную агитацию, оценив простые ролики Пальчевского, снятые на мобильный телефон без массовки, которые находят отклик у украинцев.

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