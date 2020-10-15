Украинцам собрались существенно повысить тарифы на воду и тепло

Одной из сфер жизни, волнующих миллионы украинцев, остаются тарифы на жилищно-коммунальные услуги, которые с каждым годом становятся все выше. В последнее время государство пытается внедрить рыночный механизм формирования цен на энергоносители, в частности на поставки газа. А теперь в правительстве решили и вовсе «отпустить» тарифы. Но так ли это хорошо и не приведет ли такой шаг к подорожанию воды и отопления?

В правительстве считают, что тарифы станут более «экономически обоснованными»

Кабинет министров поддержал законопроект, предусматривающий передачу полномочий Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), по лицензированию хоздеятельности в сферах тепло-водоснабжения и водоотведения и установления тарифов местным органам власти. То есть государство предлагает, чтобы цены на тепло, горячую воду, водоснабжение и водоотвод для населения определяли исключительно местные власти. А НКРЭКУ останется подсчитывать только стоимость электроэнергии, ведь цену газа уже несколько месяцев формирует рынок. В правительстве считают, что после передачи функции формирования тарифов местным властям цены станут более «экономически обоснованными».

Напомним, сейчас тарифы устанавливают как местные власти, так и НКРЭКУ — для 27 предприятий по теплоснабжению и 53-х — по обеспечению водой. Но, как гласит пояснительная записка к законопроекту, пересмотр тарифов НКРЭКУ происходит «несвоевременно». В результате убытки коммунальных служб по отоплению за последние годы выросли в 3,2 раза, а по водоснабжению — в 2 раза. Также увеличиваются долги предприятий. По сравнению с показателем 2011 года сумма кредиторской задолженности выросла с 13,2 млрд грн до 58,2 млрд грн.

Поэтому в правительстве считают, что проблему можно решить, полностью передав «на места» функцию формирования жилищно-коммунальных тарифов. Более того, в Министерстве развития общин и территорий Украины уже даже составили дорожную карту внедрения новшеств. Сначала будет проведен анализ долгов и создан план их реструктуризации. Затем определят, какая часть долгов образовалась из-за «экономической необоснованности». А затем местные власти сделают пересчет тарифов, чтобы у коммунальных служб не было задолженностей и убытков. При этом НКРЭКУ будет лишь контролировать производство тепла на ТЭЦ и разрабатывать тарифные формулы. Кстати, в правительстве напоминают, что передача функции установления тарифов на места — это одно из требований Международного валютного фонда для получения Украиной очередного транша кредита.

Но так ли хороша и правильна идея полной передачи функции формирования тарифов на места и смогут ли местные власти это делать?

«Передача функций формирования тарифов местным властям не составит проблем ни с юридической, ни с технической точки зрения, — сообщил „ФАКТАМ“ независимый эксперт кандидат экономических наук Александр Хмелевский. — Но местные власти окажутся в весьма затруднительном положении. С одной стороны, компании — поставщики услуг будут требовать повышения тарифов, с другой стороны, против повышения будут выступать потребители. Если местная власть пойдет на увеличение, то она утратит поддержку избирателей. Также формирование тарифов на отопление и тепловодоснабжение зависит от цены газа, которая определяется по формуле, утвержденной НКРЭКУ. То есть пространство для маневра у местных властей будет ограничено».

«Коррупция возрастет в разы»

Также не стоит забывать, что в сфере жилищно-коммунальных услуг в каждом регионе Украины есть свои монополисты. Поэтому возникает вопрос: не получится ли, что местные власти будут формировать тарифы в интересах местных же монополистов?

«Коррупция возрастет в разы, — заявил на пресс-конференции в информационном агентстве ГолосUA экономический эксперт Всеволод Степанюк. — Если раньше местные власти хоть немного боялись проверяющих, то теперь будут назначены фирмы, которые станут обслуживать коммунальную сферу, и они будут лепить «обоснованную» цену. Они все свои затраты вносут в обоснование цены, что методически неверно. И если государство не собирается это контролировать, то ждите повышения тарифов от такой децентрализации.

Есть ли у нас где-то коммунальная сфера услуг, которая не монополизирована? Ответ простой: нет такой. Ни одного села, ни одного города, где это не является монополией, нет, поэтому регулироваться тарифы должны государством, а не местными властями. Местные власти могут предлагать тарифы, но кто-то должен это все контролировать", — уверен Всеволод Степанюк.

С такой точкой зрения согласны и другие эксперты.

«Не исключено, что в некоторых регионах власти пойдут на поводу у компаний-монополистов и поднимут тарифы, тем более если до выборов в местные советы будет несколько лет, — считает Александр Хмелевский. — Но и НКРЭКУ при определении тарифов руководствовалась данными, которые предоставляли компании-монополисты. В большинстве случаев расчеты так называемых обоснованных тарифов, произведенных такими компаниями, принимались. И не важно, что в них включались проценты по кредитам, расходы на дорогие автомобили для руководства и закупка оборудования и комплектующих по завышенным ценам у компаний-прокладок».

Естественно, что простых людей в первую очередь интересует, как изменятся тарифы для потребителей в случае введения данного новшества.

«Учитывая общую тенденцию повышения цен на газ и электроэнергию, несложно предположить, что тарифы на коммунальные услуги будут расти, — уверен Александр Хмелевский. — Завершение выборов в местные советы также будет этому способствовать».

«Меморандум МВФ не предусматривал передачу функций определения тарифов местным органам власти»

Кстати, интересно, а как формируется стоимость жилищно-коммунальных услуг в развитых странах Европы и может ли Украина перенять этот опыт?

«В странах Европейского союза действуют по несколько компаний, которые предоставляют коммунальные услуги, — сообщил Александр Хмелевский. — То есть потребители могут выбрать ту, которая им больше подходит. Но и там есть тенденция к повышению цен. Конкуренция не приводит к понижению тарифов, она лишь способствует выравниванию цен у различных поставщиков.

Поэтому потребители выбирают компанию, которая предоставляет более качественные услуги, в то время как цены в рамках страны или региона практически одинаковы. Государство через специальных регуляторов устанавливает максимальную цену на различные виды коммунальных услуг. Поставщики ориентируются на эти цены и предлагают потребителям, как правило, тарифы несколько ниже, чем установлены регулятором. Что касается передачи функций регулирования тарифов местным властям, то это украинское ноу-хау", — подчеркнул эксперт.

И еще, похоже, в правительстве лукавят, утверждая, что передачей функций формирования тарифов они выполняют обязательное требование МВФ.

«Следует отметить, что Меморандум МВФ не предусматривал передачу функций определения тарифов местным органам власти, — утверждает Александр Хмелевски. — Речь шла о рыночном формировании тарифов. Поэтому такая передача — это инициатива правительства. Задача, которая при этом ставится, — переложить ответственность за увеличение тарифов с центральной власти на местную».

Стоит напомнить, в Министерстве энергетики Украины заявили что в нынешнем году тарифы на электроэнергию повышаться не будут. Также в министерстве отметили, что цена на электроэнергию для населения в Украине является самой низкой среди всех стран Европы, в том числе в 1,2−2 раза ниже, чем в соседних государствах.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

244

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter