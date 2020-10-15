Астролог прокомментировал шансы двух кандидатов на пост мэра в Киеве

2020 год стал источником множества потрясений и неожиданных событий. По словам астролога, нумеролога, мага ведической традиции Игоря Мехеды, этот год очень непредсказуем из-за его зеркальности с двойками. Местные выборы, которые состоятся на следующей неделе, в воскресенье, 25 октября, по словам Мехеды могут удивить украинцев своими результатами. В частности, астролог прокомментировал шансы двух кандидатов.

«Из того, что на сегодня можно почувствовать и посмотреть, наиболее интересные события развернутся вокруг Кличко и Верещук: каждый из них имеет возможность стать мэром в Киеве. Они получат наибольший резонанс среди киевлян. Вот такой мой прогноз», — рассказал Игорь Мехеда.

Также астролог уверен, что каждый знак зодиака в разных астрологических школах примерно одинаково говорит о предназначении человека, ведь каждому из них космос вложил определенные дары и талант.

«Стрельцы (Ирина Верещук. — Авт.) — это люди науки. Многие ученые, которые что-то открыли в истории человечества, — по гороскопу Стрельцы. Это люди практической науки. Они всегда стараются увидеть и внедрить передовые научные достижения в свою жизнь и в жизнь окружающих», — прокомментировал астролог.

Также он сообщил, что Стрелец, помимо всего прочего, является очень важным знаком зодиака для Киева, который может стать необходимым двигателем развития города.

«Интересно, что Стрелец — это трансформационный знак для Украины. Большинство астрологических школ относят Украину к знаку влияния Тельца. А для Тельца Стрелец является трансформатором. Если Верещук пройдет, это будет качественное изменение работы государственной власти в Киеве», — считает Игорь Мехеда.

По мнению астролога, соперник Ирины Верещук — действующий мэр Киева Виталий Кличко, у которого знак зодиака Рак, выступает хранителем традиций.

«Талант, который вложен в Рака, — это хранитель традиций. Также Раки являются лидерами в творчестве. В основном все писатели эпохи романтизма были Раки по гороскопу. Они пишут чрезвычайно интересные художественные произведения и картины. Это творчество, плюс сохранение традиций — как народных, так и родовых», — прокомментировал астролог.

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