«Школа — место для диалога с детьми с обеих сторон фронта», — директор фонда «Открытая Политика» Ирина Жданова

Тысячи детей с временно оккупированных территорий лишены возможности получать качественное украинское образование. О том, какие существуют пути решения этой проблемы, шла речь на пресс-брифинге «Доступное образование: Дистанционное обучение в школах и первые итоги вступительной кампании для жителей с временно оккупированных территорий», организованном Министерством образования и науки Украины и ОО «Фонд „Открытая Политика“» в рамках проекта USAID «Демократическое управление в Восточной Украине», передает сайт фонда «Открытая Политика».



На мероприятии, которое состоялось 7 октября, экспертами были подведены итоги организации вступительной кампании для абитуриентов с временно оккупированных территорий (ВОТ).

По данным Андрея Витренко, заместителя министра образования и науки Украины, благодаря работе образовательных центров «Крым — Украина» и «Донбасс — Украина» в этом году почти 2000 детей из ВОТ стали студентами украинских университетов.

«Через образовательные центры имеют право поступать дети, которые не имеют украинского документа об образовании, не проходили процедуру ВНО. Надо учесть, что они обращаются в них и проходят итоговую государственную аттестацию по упрощенной процедуре», — пояснил он.

«Мы должны объединиться ради реинтеграции детей с ВОТ. Школа — это единственное место, где можно вести диалог с родителями и детьми, проживающими по обе стороны фронта. Поэтому фонд „Открытая политика“ продолжает работу, начатую в 2015 году по доступу к образованию детям, молодежи, пострадавших от войны», — рассказала исполнительный директор фонда «Открытая политика» Ирина Жданова.

Она анонсировала отдельную программу специализированного научного дистанционного образования для детей, проживающих на ВОТ, вдоль линии фронта, для детей участников АТО. Им будет доступно специализированное образование по IT и математике, физике и астрономии, онлайн-уроки с учеными Научного лицея Чурюмова.

Эксперты сошлись во мнении, что важно продолжать развитие инструментов онлайн-обучения.

Сейчас школьники с ВОТ получают возможность учиться в украинских школах именно благодаря дистанционному обучению, указывает Татьяна Сидашева, директор департамента образования и науки Донецкой ОГА.

«Мы начинали обучение с 707 учеников. Сегодня у нас по дистанционно-экстернатной форме обучения получают образование более 3000 детей с временно оккупированных территорий», — сообщила она.

Больше об образовании на ВОТ: openpolicy.org.ua, dostupnaosvita.com.ua, www.cigs.com.ua

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