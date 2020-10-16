"Северный поток-2" утратил свою актуальность", — Лана Зеркаль
Российский газовый проект «Северный поток-2» больше не актуален для Европы. Газопровод, который так отстаивала Россия, сейчас мало востребован из-за упавшего спроса на газ. Об этом предупредила бывшая замминистра иностранных дел, а сейчас советник главы «Нафтогаза» Лана Зеркаль.
«В России продолжают истерически обещать запустить проект «Северный поток-2» до конца года. Однако в этом сезоне Германии не понадобятся дополнительные газовые потоки, что даст канцлеру ФРГ и президенту России еще одну причину повременить с достройкой «Северного потока-2».
После двух теплых зим и пандемии коронавируса спрос на топливо проседает по всему континенту. Цены газа в начале периода пикового потребления остаются ниже усредненных показателей за 10 лет… Все больше аналитиков утверждают, что «Северный поток-2″ утратил свою актуальность», — отмечает Зеркаль.
Фото lana. zerkal/Facebook
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