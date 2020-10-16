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«Вопрос про каннабис в медицинских целях – просто преступление», — Елена Трибушная

13:21 16 октября 2020
трибушная
Инф. «ФАКТОВ»

Среди тех пяти вопросов, которые предлагается задать избирателям параллельно с местными выборами, самым безответственным является пункт о легализации каннабиса в медицинских целях. Разбираются в этом вопросе единицы, а миллионы далеки от этой проблемы и вряд ли захотят вникать в суть инициативы. Об этом предупредила журналистка и редактор Елена Трибушная.

«Задавать этот вопрос — по-моему, просто преступление. Есть ограниченная группа людей, страдания которой может облегчить легализация медицинского каннабиса. И есть миллионы людей, которые не разбираются и не хотят разбираться в этом вопросе, но постоянно слышат по ТВ, что «легализация травы это зло, Содом и Гоморра».

И вы хотите разрешить здоровым и, мягко говоря, мало информированным — принять решение о том, имеют ли право больные страдать меньше? А что если вы услышите «нет»? Спрашивать это в такой ситуации — как минимум безответственно, а скорее преступно", — убеждена блогер.

Фото Радіо Свобода/Youtube

Материалы, опубликованные в рубрике «Блоги», отображают мнение автора и могут не совпадать с позицией редакции.

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«Вопрос про каннабис в медицинских целях – просто преступление», — Елена Трибушная

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