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Политика

Марина Порошенко призвала столичную власть закупить школьникам и учителям Киева электронные планшеты

14:29 16 октября 2020
Марина Порошенко
Алина ДРОНОВА, специально для «ФАКТОВ»

В связи с обострением эпидемиологической ситуации в Киеве, связанной со стремительным распространением пандемии коронавируса, партия «Европейская Солидарность» требует от столичной власти выделить средства из бюджета города, чтобы обеспечить учеников и учителей необходимыми для дистанционного обучения техническими средствами. Об этом в своем открытом видеообращении заявила Марина Порошенко, которая возглавляет список «Европейской Солидарности» на выборах кандидатов в депутаты Киевского городского совета после инспектирования столичных школ и встреч с учителями столицы.

Марина Порошенко отметила, что государственные органы фактически проиграли борьбу с пандемией коронавируса, ведь «центральная власть уже не способна управлять и контролировать ситуацию в стране, а местная — даже не пытается выполнять их рекомендации».

По словам Марины Порошенко, несмотря на то, что в начале недели правительство рекомендовало начать каникулы в школах с 15 октября, столичная власть эту рекомендацию просто проигнорировала, что может привести к тяжелым последствиям.

«Киевские ученики сегодня массово пошли в школы, а председатель Госпотребслужбы Киева заявляет, что перед ними стоит задача „пассивно проиммунизировать детское население“. То есть инфицировать как можно большее количество детей? А через них — их семьи? И это в ситуации, когда Киев уже в оранжевой зоне, киевские больницы переполнены, а столица находится на пороге настоящего эпидемиологического коллапса», — сказала Порошенко.

Также она отметила, что дети и учителя продолжают болеть, а киевские школы постепенно закрываются на карантин.

Именно поэтому партия «Европейская Солидарность» требует от столичной власти не рисковать жизнью и здоровьем детей, немедленно упорядочить систему дистанционного обучения, а также обеспечить из местного бюджета столицы киевских школьников и учителей необходимыми электронными планшетами.

«Ибо мы не имеем права потерять этот учебный год. Это та важная инвестиция, которую должен начать Киев. Инвестиция в будущее нашего города», — подчеркнула Марина Порошенко.

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