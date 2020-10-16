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Клуб потребителей

В Украине стартует бесплатный онлайн-курс для владельцев бизнеса в сфере HoReCa

18:51 16 октября 2020
Хорека
Алина ДРОНОВА, специально для «ФАКТОВ»

Кока-Кола Украина и EdEra запускают онлайн-курс, который поможет владельцам бизнеса в сфере HoReCa поддержать и развить свои заведения, несмотря на COVID-19 и кризис. Цель курса — научить спланировать бюджет, усилить свой бренд, чтобы он приносил прибыль, наладить коммуникации с клиентами и персоналом, адаптироваться к работе в условиях карантинных и посткарантинных ограничений и многое другое.

«Ми відкриті! Спецкурс для HoReCa від Coca-Cola» состоит из пяти модулей, каждый из которіх в свою очередь — из трех видеоинтервью с экспертами-практиками, которые имеют значительные личные достижения и опыт работы в международных компаниях, влиятельных общественных организациях, успешных заведениях из сферы HoReCa.

Эксперты подобраны так, чтобы охватить весь спектр необходимых для успешного бизнеса навыков. Кроме просмотра видеолекций, участники курса получат также возможность проходить тесты и работать с практическими материалами — шаблонами, чеклистами, а также получат списки полезной литературы и дополнительных курсов.

Для того чтобы воспользоваться курсом, можно просматривать такие модули в любой последовательности:

• Маркетинг: как спланировать бюджет на маркетинг, качественную рекламу и усилить собственный бренд;

• Команда: как подобрать нужных людей, создать клиентский сервис и разрешать конфликты;

• Контроль качества: какие документы нужны для открытия и ведения бизнеса; в чем заключаются проверки предприятия и какие меры следует внедрить через COVID-19;

• Финансы: как составить бизнес-план, контролировать бюджет заведения и рассчитывать зарплату работникам;

Диджитал: как вести инстаграм-страничку, сотрудничать с блогерами и почему не стоит накручивать подписчиков.

Кампания #ВідкритіНібиВперше ставит своей целью поддержать бизнес в каждой стране рядом инициатив и активностей.

Как отметил Камран Искандаров, генеральный менеджер Кока-Кола Украина, у этой кампании много проявлений в течение года.

«В Украине поддержку с помощью партнерских креативных решений уже получили около 900 наших клиентов, а с помощью сотрудничества с агрегаторами доставки еды — более 650. Отличным примером передачи нашего опыта, знаний и экспертизы является образовательный курс в партнерстве с EdEra. Ведь, по данным исследований, интерес к обучению вырос на 35%, и мы счастливы, что такое партнерство предоставляет возможности тем, кто в этом больше всего нуждается», — подчеркнул Искандаров.

Бесплатный онлайн-курс доступен с 16 октября на сайте cocacola.ed-era.com. При этом слушатели, которые успешно сдадут финальный экзамен, получат сертификат.

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