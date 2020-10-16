Когда лучше красить волосы и менять образ: лунный календарь стрижек на 19-25 октября

О том, когда можно посещать парикмахерскую, а когда лучше отказаться от любых манипуляций с волосами в течение наступающей недели — с 19 по 25 октября 2020 года — эксклюзивно для «ФАКТОВ» рассказала астролог Людмила Булгакова.

19 октября

Стричься в этот день стоит только в том случае, если вас не заботит тот факт, как долго продержится стрижка: волосы отрастут очень быстро, поэтому форма не сохранится. По той же причине нежелательно делать и укладку — потраченные на нее деньги можно будет считать выброшенными впустую. Также стрижка, сделанная в это время, может негативно сказаться на структуре и здоровье волос — в результате любых парикмахерских манипуляций они станут непослушными, сухими и ломкими. Краска, нанесенная в этот день, быстро смоется и потускнеет, исключением станут растительные красители — например, хна или басма, они не только задержатся на волосах, но и оздоровят их.

20 октября

Идеальный день для стрижки и других манипуляций с волосами — считается, что это сможет принести улучшение финансового положения. Правда, важно соблюсти одно условие: со стрижкой, укладкой и окрашиванием не стоит экспериментировать — новый образ может негативно отразиться га внешности.

21 октября

Хороший результат дадут омолаживающие процедуры — пилинги (особенно с мезоэффектом), маски, применение соответствующих лосьонов и кремов. От похода в салон красоты лучше отказаться — манипуляции с волосами, особенно стрижка, могут негативно сказаться на их структуре и здоровье.

22 октября

Посещать салон красоты можно и нужно: стрижка благоприятно отразится не только на внешнем виде, но и на структуре и здоровье волос — они станут более гибкими и крепкими, будут меньше выпадать. Удачным будет и окрашивание: краситель надолго задержится на волосах и не повредит им, то же самое можно сказать и о химической завивке. Особенно удачным окажется закрашивание седины.

23 октября

Манипуляции с волосами — особенно, стрижка — положительно скажутся на состоянии волос, укрепят и оздоровят их. Правда, после этого волосы могут плохо расти, но это даже хорошо для тех, кто хочет надолго сохранить форму стрижки. С укладкой сегодня лучше не экспериментировать, поскольку ее результат может не удовлетворить — необходимо выбрать что-то привычное, что не вызовет негативной реакции. Для окрашивания волос день нейтральный — значительно внешний вид не улучшит, но и впечатления не испортит.

24 октября

Стрижка в этот день находится под большим вопросом — после нее волосы могут стать сухими, ломкими и непослушными, а также будут плохо расчесываться. Можно окрашивать волосы, экспериментируя с цветами — даже оттенки, кажущиеся экстравагантными, неожиданно могу оказаться к лицу и зримо дополнят привлекательный образ.

25 октября

Можно ухаживать за волосами в домашних условиях. Стрижка, сделанная в этот день позволит волосам расти быстрее и оздоровит их — сделает крепче и эластичнее, а также укрепит корни. Прическу можно делать скромную, но высокую — позволен даже начес, от которого в другие дни рекомендуется отказаться.

Фото: pixabay.com

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