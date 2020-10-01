Необоснованная ревность и страстный роман: любовный гороскоп на октябрь для всех знаков зодиака

Астрологи говорят, что в октябре звезды будут особенно расположены к тем, кто ищет свою вторую половинку. Дважды победитель «Битвы экстрасенсов», постоянный эксперт проекта «Следствие ведут экстрасенсы» на СТБ Хаял Алекперов специально для «ФАКТОВ» составил любовный гороскоп на октябрь 2020 года. Гороскоп здоровья на этот месяц читайте здесь.

Овны

В этот период Овны могут быть крайне эмоциональными и чувствительными. А потому даже справедливые и уместные замечания любимого человека могут воспринимать как незаслуженную критику. Совет звезд — быть сдержаннее. Тем более, что советы партнера помогут вам не допустить ошибок.

Тельцы

Середина осени — нелегкий период для сферы личных отношений. Есть большая вероятность споров и конфликтов с партнером. Чтобы этого избежать, старайтесь чаще говорить по душам со своей половинкой.

Близнецы

В этот период Близнецы могут стать настоящими мастерами по части надуманных обид и беспочвенных подозрений. Чтобы это не стало причиной серьезного конфликта с партнером, звезды советуют направить свою фантазию в другое русло. К примеру — в творчество.

Раки

Расположение небесных тел сулит одиноким Ракам новые знакомства и кардинальные перемены в личной жизни. Главное при этом — объявить войну хандре и плохому настроению. Старайтесь чаще выходить в свет и не прячьтесь в четырех стенах. Ваша судьба совсем рядом!

Львы

Октябрь для семейных Львов — благоприятный период, чтобы уладить былые ссоры и разногласия с любимым человеком. Сейчас у вас есть все шансы прийти к общему мнению даже в самых спорных вопросах. А потому не стоит откладывать на потом искренние разговоры по душам и обсуждение планов на будущее.

Девы

В этот период звезды советуют Девам чаще прислушиваться к словам своего любимого человека. Скорее всего, именно советы партнера станут той самой «палочкой-выручалочкой», которая поможет вам быстро достичь поставленных целей.

Весы

В этот период Весы окажутся в центре внимания противоположного пола. А потому флирт и комплименты им гарантированы. Но если одиноким представителям знака эта ситуация сулит перспективные знакомства, то семейным — конфликты и обиды любимого человека. Совет звезд — не провоцировать свою половинку к ревности, чтобы избежать ссор.

Скорпионы

Начало месяца может оказаться достаточно напряженным в плане работы, из-за чего проблемы личной жизни Скорпионов отойдут на второй план. Но как бы там ни было, звезды советуют уделять как можно больше времени любимому человеку. Партнеру сейчас как никогда будут важны ваши забота и поддержка.

Стрельцы

Упрямство Стрельцов в этот период может достичь своего пика. И это неминуемо привнесет ссоры и разногласия в сферу личной жизни. Чтобы избежать подобных проблем, Стрельцам не стоит забывать, что «погода в доме» гораздо важнее выигранного спора.

Козероги

В этот период расположение небесных тел сулит Козерогам перспективные знакомства. Вполне вероятно, что середина осени принесет представителям знака начало головокружительного романа, у которого есть все шансы перерасти в крепкий союз двух сердец.

Водолеи

В этот период на Водолеев может нахлынуть волна ностальгии по былым отношениям. Но как бы не хотелось во второй раз «войти в ту же реку», старайтесь внимательнее осмотреться по сторонам. Вероятно, что в погоне за прошлым вы в упор не замечаете свою судьбу.

Рыбы

В октябре у Рыб возможны напряженные моменты в отношениях с любимым человеком. Чтобы избежать этого, старайтесь давать партнеру больше свободного пространства. К тому же и вам не помешает уделить больше времени себе и собственным увлечениям.

Читайте также в «ФАКТАХ» гороскоп на октябрь для всех знаков зодиака от известного астролога, дважды победителя «Битвы экстрасенсов», постоянного эксперта проекта «Следствие ведут экстрасенсы» Хаяла Алекперова.

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