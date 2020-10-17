Сегодня будьте осторожны в пути: гороскоп на 17 октября для всех знаков зодиака

Пятница, 17 октября, — день будет благоприятствовать в реализации задуманного. Тем, кто находится в пути, звезды советуют быть предельно внимательными и осторожными. «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 17 октября для всех знаков зодиака. Астрологические прогнозы на неделю и месяц читайте здесь.

ОВЕН

Сумеете добиться успеха во многом. Представится шанс наладить отношения с теми, с кем долгое время не могли найти взаимопонимание. Проявите осторожность, находясь на дороге. В амурных делах не исключены приятные сюрпризы.

ТЕЛЕЦ

Удача будет сопутствовать во всех начинаниях. Неплохо будут складываться и финансовые дела. На любовном фронте не стесняйтесь проявлять инициативу.

БЛИЗНЕЦЫ

Фортуна сегодня на вашей стороне, так что можете смело приступать к реализации задуманного. Также нынешний день неплох для новых знакомств и романтических встреч.

РАК

Старайтесь проявлять хладнокровие и выдержку, наблюдая за происходящим, не предпринимайте скоропалительных шагов. Воздержитесь от посещения общественных мест, избегайте большого скопления народа.

ЛЕВ

День хорош для построения планов на будущее, налаживания нужных контактов. Можно также заниматься переездом или начинать ремонт. Уделите пристальное внимание сердечно-сосудистой системе.

ДЕВА

Можете приступать к реализации проекта, над которым долгое время раздумывали. Риск в разумных пределах сегодня будет оправдан. В личных отношениях старайтесь идти на уступки, не провоцируйте ссоры.

ВЕСЫ

Для какой-либо бурной деятельности данный период совсем не подходит, желательно найти себе спокойное занятие для души. Будьте сегодня предельно откровенны с близкими, не пытайтесь скрыть что-либо. В противном случае рискуете нарваться на серьезный конфликт.

СКОРПИОН

Вы медленно, но уверенно продвигаетесь к своей цели. Но сегодня следует ставить под сомнение любую поступающую информацию и тщательно ее проверять. Не исключено, что кое-кто специально хочет направить вас по неправильному пути.

СТРЕЛЕЦ

Запланированные на нынешний день дела сумеете решить достаточно быстро, остальное время желательно посвятить полноценному отдыху. В личных отношениях могут наметиться серьезные перемены.

КОЗЕРОГ

Поступившие предложения откроют перед вами неплохие перспективы. Однако не спешите бежать впереди паровоза, пусть все идет своим чередом. День удачен для новых знакомств и развлечений.

ВОДОЛЕЙ

В последнее время вы тратили слишком много сил для решения поставленных перед вами задач. Постарайтесь хорошенько отдохнуть и восстановиться после напряженной трудовой недели. Дети потребуют пристального внимания, старайтесь контролировать их действия и передвижения.

РЫБЫ

Для вас сегодня весьма актуальной будет пословица: «Тише едешь — дальше будешь». Чрезмерная активность вряд ли пойдет вам на пользу и даже может отдалить от заветной цели. Больше внимания уделите близким, они сейчас нуждаются в вашей поддержке.

Хорошего вам дня!

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