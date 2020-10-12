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Страна: Испания
Мануфактура: Lladro
Год создания: 1997
Скульптор: Antonio Ramos
Размер: 44×31 cm
Лимитированная серия 750 изделий
Из будущей
киевской экспозиции
частной коллекции
«Shvets Museum»
Собирался к сегодняшнему посту показать вам фарфоровую фигурку Коростеньского завода, на которой изображён барыга периода советской перестройки. Главным элементом в одежде толстяка, развалившегося в кресле, является широченный галстук с надписью «Boss» на нём. К сожалению, в больших наших музейных запасниках найти эту работу оказалось делом непростым. И посему иллюстрирую сегодняшний рассказ другим изделием.
А завёл я разговор о галстуках отнюдь не случайно, ибо именно 18 октября во многих странах отмечается Международный день галстука. Этот аксессуар мужского и женского гардероба имеет давнюю историю. Шейные платки, чем-то напоминающие галстуки, можно увидеть на фигурах воинов легендарной терракотовой армии в Китае. Есть они и на скульптурных изображениях римских и египетских воинов.
Однако принято считать, что в моду галстук вошёл благодаря французскому королю Людовику XIII. Способствовало этому стечение обстоятельств, связанное с пребыванием в то время в Париже полка хорватских наёмников. У них шейный платок являлся элементом военной формы. И с лёгкой руки Людовика вскоре шейные платки стали весьма популярными при королевском дворе. Во французском языке аксессуар получил название «cravat» (от французского слова «хорват») и с тех пор схожее название употребляется в языках многих европейских стран, включая Украину (галстук — краватка). Русскоязычное же название «галстук» берет начало в голландском и немецком вариантах (halstuch).
Войдя в моду во Франции, шейные платки постепенно становятся популярными и далеко за ее пределами. Например, в Англии ношение галстука было возведено в особый ритуал. Именно там начались эксперименты с длиной и формой галстука. Именно там появилось множество способов его завязывания. Кстати, в наше время галстук стал настолько популярным аксессуаром одежды, что, по мнению экспертов, ежедневно им пользуются почти 600 миллионов (!) жителей планеты.
В разных странах возникло немало традиций, связанных с галстуками. К примеру, в Швеции галстук белого цвета одевают только по печальным поводам. В Великобритании в прежние времена нелестное высказывание о галстуке воспринималось как оскорбление мужского достоинства и нередко заканчивалось вызовом на дуэль. В период Великой французской революции цвет галстука указывал на политические убеждения человека.
И ещё несколько интересных фактов. Наибольшим в мире производителем галстуков является крупное предприятие в китайском городе Чжэньчжоу. На нём ежегодно производится около 200 миллионов галстуков! А вот самый дорогой галстук был создан в Индии. Украшенное 271 бриллиантом и 150 граммами золота изделие было выставлено на продажу за 220 тысяч долларов. И нашёлся человек, который этот галстук купил!..
Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.
- Получила зарплату и решила побаловать себя морепродуктами. Купила кильку в томате, морскую капусточку...
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