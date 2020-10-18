19 октября 2020

Девятнадцатого октября весь мир отмечает день памяти без преувеличения великого писателя Джонатана Свифта. Несмотря на то, что писателем он считается английским, на самом деле Свифт всегда называл себя борцом за права ирландского народа. И, собственно говоря, таким он и был. Родился Джонатан в Дублине в ноябре 1667 года и был назван в честь отца, умершего незадолго до его рождения. Мать отдала ребёнка на попечение дяди, а сама уехала в Англию. Но и богатые родственники особо воспитанием сироты заниматься не стали, уже в четыре года определив его в школу, по окончании которой он поступил в колледж, получил со временем степень бакалавра философии и стойкую неприязнь к научным премудростям.

Настоящей школой жизни стало для юного Джонатана Свифта служение секретарём у влиятельного английского вельможи сэра Уильяма Темпла. Тот по достоинству оценил таланты молодого дарования, предоставил в его распоряжение богатую библиотеку и разрешил присутствовать на приёмах, в которых участвовали самые знатные люди того времени. Он же помог Свифту продолжить обучение в Оксфорде, где Джонатан получил степень магистра. Мне с супругой много лет назад посчастливилось побывать в тех местах в Оксфорде, где до сих пор чтят память о своём знаменитом выпускнике.

В 1713 году Свифт возвращается в Дублин и становится настоятелем собора Святого Патрика. Полученный за годы работы у сэра Темпла опыт общения с образованными людьми и глубокие знания литературы строгий настоятель собора начинает проявлять в политических памфлетах и сатирических притчах, которые публикует без подписи. Однако вскоре всем становится известно, чьему талантливейшему перу принадлежат произведения, буквально разлетающиеся по всей Ирландии. В своих первых книгах «Сказка бочки», «Битва книг» и серии памфлетов «Письма суконщика» он безжалостно высмеивает человеческие пороки, ратует за независимость Ирландии от Англии и призывает к бойкоту английских товаров. Свифт становится национальным героем, к каждому слову которого прислушиваются и простые люди, и вельможные сановники.

Публикуя свои произведения анонимно, он, естественно, никаких гонораров за это не получал. Известно, что только за «Путешествие Гулливера» писатель взял плату, которая составила всего лишь 200 фунтов стерлингов. И это при том, что ставшая мгновенно популярной книга в первый же год издания была переиздана 5 раз! Небывалый случай. Впрочем, как и многое другое, связанное с этим произведением. Например, знаете ли вы о том, что именно в этой книге автор впервые употребил слова, придуманные им самим, — «лилипут» и «yahoo», используемые в наше время во всём мире? И совершенно невероятным образом тут же он упомянул о двух спутниках Марса, которые были учёными открыты спустя почти столетие! Свифт был необычен во всём. Он часто жаловался друзьям на то, что его мучает «смертельная скорбь, убивающая душу и тело». А однажды, увидев в парке засыхающий с верхушки вяз, скорбно заметил своему спутнику: «Так и я начну умирать — с головы…» Через короткое время он потерял речь и отчасти умственные способности. Но перед этим успел написать сам себе эпитафию:

«Поставил автор цель благую —

Лечить испорченность людскую.

Мошенников и плутов всех

Хлестал его жестокий смех…

Сдержи перо он и язык,

Он в жизни многого б достиг.

Но он не помышлял о власти,

Богатство не считал за счастье…"

Отошёл в мир иной великий писатель в Дублине 19 октября 1745 года, ровно 275 лет назад.

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.