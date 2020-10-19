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«Создан прецедент тотальной ликвидации свободы слова» — Ройтбурд о книге про Стуса и Медведчуке

12:11 19 октября 2020
ройтбурд
Инф. «ФАКТОВ»

Суд в Киеве не просто подверг цензуре книгу «Дело Васыля Стуса». Суд по сути запретил упоминать любые имена в печатных изданиях, потому что это может нарушить чьи-то права. На это обратил внимание известный художник Александр Ройтбурд, комментируя решение суда по резонансному «книжному» делу

«А вы вообще поняли, что произошло? Суд именем Украины решил, что любое упоминание в печатном издании имени любого гражданина без его согласия нарушает его личные неимущественные права.

Вы понимаете, что создан прецедент тотальной ликвидации свободы слова?

Отныне я не имею права написать, что Вася Пупкин — дурак, без Васиного согласия, и не потому что Вася Пупкин умный, а потому что упоминание Васиного имени нарушает его личные неимущественные права.

Такого не было даже в Советском Союзе… Поскольку мы все президенты, я как президент требую: решение суда немедленно отменить, Дарницкий суд немедленно разогнать, судью Заставенко заставить собственноручно повесить свою фотографию на стенд «Они позорят наш город», — предлагает Ройтбурд.

Фото Олександр Ройтбурд/Facebook

Материалы, опубликованные в рубрике «Блоги», отображают мнение автора и могут не совпадать с позицией редакции.

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