Врач говорит правду: в Черновцах через суды пытаются уволить руководителя онкоцентра

Генерального директора Буковинского клинического онкологического центра Игоря Малышевского пытаются уволить с должности по политическим мотивам из-за его поддержки партии «За майбутнє». Увольнение одного из лучших медицинских управленцев, который модернизировал онкоцентр, приведет к катастрофе для тысяч людей, больных раком. «За майбутнє» требует от власти прекратить давление и призывает оказать всестороннюю поддержку врачу. Об этом заявила лидер Женского движения «За майбутнє» Ирина Суслова.



«Игорь Малышевский проявил себя как умелый руководитель, организатор и человек, которому не безразлично горе людей. Под его руководством были реконструированы приемное отделение, онкогинекология, отделение патологии молочной железы, блок с рентген-аппаратом. В онкоцентр закупили современное оборудование, в частности, новый рентген-аппарат, который позволяет делать КТ и минимизирует радиационное излучение. Модернизированные операционные, которые теперь по качеству не уступают лучшим частным клиникам. И вот теперь за все это Игорь Малышевский получает «благодарность» — «увольнение», — сообщила Ирина Суслова.

По ее словам, он выиграл конкурс на должность генерального директора, но контракт так и не утвердили.



«Игорь Малышевский доказал через суд свое право возглавлять онкоцентр. Однако его активность, неравнодушие и поддержка им политической партии „За майбутнє“ не понравилась старым политическим элитам, которые никогда не верили в медицинскую реформу и всячески ее тормозили. Сейчас они подали апелляционную жалобу, чтобы уволить этого специалиста. Им не нравится, что врач говорит правду, что он имеет свою политическую позицию и что он действительно работает и меняет медучреждение к лучшему. И им все равно, что в Буковинском онкологическом центре 20 тысяч человек ежегодно получают помощь, и благодаря усилиям Игоря Малышевского многие жизни спасены», — подчеркнула Ирина Суслова.



Она пообещала всестороннюю поддержку Игорю Малышевскому.



«Мы хотим, чтобы медучреждения возглавляли мотивированные неравнодушные специалисты. Игорь Малышевский как раз такой человек и поэтому мы требуем от власти прекратить политические репрессии! Мы поможем отстоять права медика, а те, кто инициировал его политическую травлю, рано или поздно будут отвечать за это перед законом», — убеждена Ирина Суслова.

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