ЦПК добивается введения санкций против Дубинского — СМИ

Центр противодействия коррупции (ЦПК) обратился в международные и украинские организации с требованием о введении персональных санкций против депутата партии «Слуга народа» Александра Дубинского. Об этом сообщила в колонке «Украинской правды» юрист, исполнительный директор и член правления Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк.

«На примере кейса Александра Дубинского подробно объясню, какие инструменты, и правовые механизмы мы применяем для введения персональных западных санкций. Спойлер: для каждого фигуранта есть индивидуальный подход, учитывая его досье», — написала Каленюк.

Важным шагом для персональных санкций в ЦПК считают направление обращений и заявлений в различные контрольные, правоохранительные органы и финансовые учреждения в Украине и за рубежом.

Речь идет об обращении в Офис контроля иностранного состояния Министерства финансов США (Office of Foreign Assets Control of the US Treasury), обращении в прокуратуру Словакии.

Как считают в ЦПК, Дубинский «скрыл» в своей декларации компанию в Словакии, единственным владельцем которой был с марта 2019 до февраля 2020 года.

«А в 2019 году Дубинский имел 4 278 евро на счету Tatra Banka a. s», — в ЦПК сообщили банку, что финучреждение обслуживает публичного деятеля из Украины, который не декларирует свое словацкое состояние, имеет необоснованные активы, записанные на маму и жену.

В ЦПК также утверждают, что деятельность Дубинского, который «выходит на пресс-конференции с агентом Кремля и направляет письма с дезинформацией конгрессменам с целью вмешаться в выборы в США», имеет признаки «госизмены».

У нардепа есть счета в четырех украинских банках — «Альфа Банк», «ПриватБанк», «Банк Пивденный», «Универсал Банк». В ЦПК отправили описание необоснованного состояния Дубинского, его мамы и жены руководителями подразделений финансового мониторинга этих банков. По закону банки должны проверять источник состояния на счетах публичных деятелей с высоким риском и членов их семей. В случае подозрительных операций счета могут блокироваться.

Согласно расследованию «Наші Гроші» на Bihus.Info, Дубинский, его жена и мать обладают 24 квартирами общей площадью 2000 кв. м, земельными участками площадью 70 соток и 17 автомобилями. Общая стоимость имущества составляет 2,5 миллиона долларов.

Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что материал Bihus.info о состоянии Дубинского не содержит оснований для коррупционного расследования.

Фото из Википедии

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