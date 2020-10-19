Кандидат на выборах в Николаевской области заявил о политическом давлении

Кандидат в депутаты городского совета от партии «Пропозиція», директор предприятия «Южэнергострой» Дмитрий Литвиненко в городе Южноукраинск Николаевской области обратился к президенту Зеленскому с заявлением о политическом давлении представителей органов власти с использованием админресурса.

В частности, Литвиненко заявил: «Я, Дмитрий Литвиненко, от имени всех кандидатов в депутаты городского совета Южноукраинска от политической партии „Пропозиція“ выражаю свое возмущение по поводу политического давления представителей органов власти на политических оппонентов с использованием административного ресурса и властных полномочий».

По его словам, якобы после визита в область отдельных представителей партии «Слуга народа», стали поступать угрозы.

Представители политической партии «Пропозиція» призвали президента Украины и министра внутренних дел отреагировать на эту ситуацию.

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