20 октября 2020

Сегодняшний праздник, друзья мои, касается практически каждого из нас. И даже не пытайтесь спорить. Потому что нет среди нас никого, кто хотя бы однажды в жизни не приготовил какое-либо блюдо. Пускай даже самое простое — ну, там яичницу, например, или жареную картошку. Я уже не говорю об умельцах, увлечённых кулинарным делом по жизни. Судьба подарила мне многолетнюю дружбу с одним из самых известных в Советском Союзе кулинаров. Если говорят, что бывают повара от Бога, то к Исаю Абрамовичу Фельдману это относилось едва ли не в первую очередь. Какие борщи он умел варить! Какую фаршированную рыбу готовить! Какие пирожки печь — и с капустой, и с горохом, и с мясом… А с луком и яйцом! Светлый был человек и товарищ прекрасный, настоящий. Сейчас таких нечасто встретишь.

Кстати, порой кулинарные таланты проявляются у людей самых разных профессий, к поварскому делу никакого отношения не имеющих. Вот, например, замечательный организатор работы популярного интернет-ресурса РБК-Украина Иосиф Пинтус настолько блестяще овладел рецептами приготовления самого невероятного количества экзотических блюд, что его мастерству, пожалуй, могли бы позавидовать шефы известных киевских ресторанов. И, что интересно, он постоянно продолжает свои кулинарные таланты совершенствовать, беря уроки у знаменитых кулинаров в странах Западной Европы и Ближнего Востока.

Рассказываю вам всё это потому, что сегодня в большинстве стран отмечается Международный день поваров — праздник, объединяющий миллионы мастеров кулинарии, без которых, как, впрочем, и без сотен миллионов домашних хозяюшек, представить жизнь свою мы просто не могли бы. Профессия повара по праву считается одной из наиболее древних, востребованных и почитаемых в мире. Первые рецепты, записанные на бумаге, появились в Вавилоне, Древнем Египте и Китае, а также в странах арабского Востока. Древние греки наряду с богом врачевания Асклепием (Эскулапом) и его дочерью, хранительницей здоровья Гигеей (от имени которой появилось слово «гигиена») почитали их легендарную кухарку Кулину, которая, как гласит легенда, покровительствовала поварскому искусству, получившему название «кулинария». От греков искусство приготовления пищи переняли древние римляне. При императорах Августе и Тиберии в Риме были открыты первые школы поварского искусства. Древние римляне так увлеклись кулинарией, что диктатор Сулла даже издал специальный указ о борьбе с обжорством.

В Средние века в европейских странах поварами высших рангов могли стать только знатные люди. Например, в Германии шеф-повар был одним из четырёх самых важных персон при императорском дворе. Шеф-повар французского королевского двора занимал место в иерархии выше, чем маршалы и адмиралы. В 16−17 веках при московском Кремле на кормовом дворе повара ежедневно готовили до 3 тысяч различных блюд. А в стамбульских дворцах Топкапы и Долмабахче мне довелось побывать на кухнях-фабриках, каждый день готовивших для султанов, их окружения, для гаремов и многочисленных гостей более 5 тысяч блюд!.. Эти кухни с невероятным количеством залов, в центре которых были к высоким потолкам подвешены огромные котлы, похожи на целые города с бесконечными анфиладами помещений, в которых хранились несметные запасы продуктов.

Знаете, сегодняшний праздник настолько весёлый и приятный во всех отношениях, что заканчивать рассказ о нём на пафосной ноте как-то не хочется. Поэтому поделюсь-ка я с вами смешным одесским анекдотом, как говорится, в тему.

— Розочка, что у нас сегодня на обед, дорогая?

— Фасолевый суп с клёцками.

— А на второе?

— Активированный уголь!..

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.