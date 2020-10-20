В «Батьківщині» настаивают на увеличении бюджета Киева

Сегодня те налоги, которые платят люди, в большей степени из бюджета города Киева забираются в государственный бюджет. Как следствие, киевляне остаются без миллиардов гривен, которые могут быть направлены на развитие города. Большая часть налогов, которые платят киевляне должна оставаться в бюджете Киева. Об этом заявила Юлия Тимошенко в Открытом штабе партии, передает пресс-служба.

«Поэтому, первое, чего будет добиваться наша команда после выборов, — поступление большей части налогов киевлян именно в бюджет столицы. Эти дополнительные поступления не могут быть использованы на коррупцию, откаты или в пользу лоббистского бизнеса», — подчеркнула политик.

По ее словам, дополнительные средства не должны стать источником коррупции. План действий предусматривает жесткий контроль над расходами.

Глава партии озвучила основные направления, на которые команда «Батьківщини» будет первоочередно направлять средства столичного бюджета. В частности, по словам политика, это полная реставрация и ремонт всего жилого фонда города Киева; разгрузки транспортных магистралей и ежегодное открытие минимум одной станции метро в столице; увеличение количества экологического транспорта — троллейбусов и трамваев; обеспечение бесплатными билетами льготных категорий граждан; введение социальной защиты пенсионеров и доплата от 500 до 1000 гривен в месяц; введение обязательного медицинского страхования в виде муниципальной медицинской страховки; повышение зарплат для столичных медиков на уровне не ниже, чем в соседней Польше; создание муниципальной столичной полиции.

Напомним, Юлия Тимошенко вместе со столичной командой ВО «Батьківщина» представила неотложный план действий для Киева.

57

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter