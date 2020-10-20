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Политика

"Парламент должен голосовать за то, что нужно народу", — Игорь Палица

8:00 21 октября 2020
Игорь Палица
Алина ДРОНОВА, специально для «ФАКТОВ»

Верховная Рада должна голосовать за законопроекты, которые действительно нужны народу Украины, а не за то, что подсовывают из Офиса президента. С таким призывом 20 октября с парламентской трибуны выступил лидер партии «За майбутнє» Игорь Палица.

По словам политика, весь последний год 99% законов, рассматриваемых в парламенте, поступают именно из ОП. При этом последние соцопросы показывают уровень доверия украинцев Верховной Раде — всего 8%, правительству — 6%, а президенту — 40%.

«Давайте людям покажем, что у нас парламентская республика и мы работаем на народ Украины. У нас мало времени! Нас просто используют, а потом говорят, что мы должны», — подчеркнул Игорь Палица.

По мнению народного избранника, кризис доверия к власти обостряется критической эпидемиологической ситуацией. Из-за недостаточного количества тестов и их плохого качества неизвестна реальная статистика заболеваемости. А нехватка необходимого оборудования в больницах ставит под угрозу жизни людей.

«За полгода Кабинет Министров ничего не сделал. За полгода из Фонда борьбы с коронавируса 35 миллиардов гривен пошли на дороги. Где еще 30 миллиардов? Деньги не использованы. Мы проверяли: соглашение о закупке компьютерных томографов не заключено. В Киеве, Одессе, Харькове и других крупных городах очереди на компьютерное обследование по 6−7 дней. Очереди на тесты — по 8−9 дней. Статистика не соответствует действительности», — рассказал политик.

По мнению Игоря Палицы, Кабмин не сделал ничего, чтобы защитить бюдей от коронавируса: «Мы должны сделать выводы и по правительству, и по Министерству здравоохранения».

Политик отметил, что партия «За майбутнє» за две недели собрала полмиллиона подписей за отставку главы Минздрава.

Ранее представители Женского движения партии «За майбутнє» сообщили о провале борьбы с коронавирусом на Кировоградщине. В частности, система здравоохранения не выдержала нагрузки из-за эпидемии COVID-19. В области сложилась катастрофическая ситуация с больницами.

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