"Прямое народовластие по-венесуэльски", — Фурса о вопросах Зеленского

Блогер и финансист Сергей Фурса считает преступным и лицемерным выносить на референдум вопрос, жизненно важный для нуждающихся в медицинском каннабисе

«Вопрос на пару миллионов жизней. У президента в опросе есть только один вопрос, который имеет смысл. Но именно этот вопрос задавать на референдуме, на опросе, просто нельзя. Это преступно. И лицемерно. Фактически, президент хочет спросить у людей, согласны ли они на то, чтобы часть их соотечественников и дальше мучилась от боли, и им отказывали в помощи, которую легко предоставить. Но беда в том, что таких людей, которые страдают и не могут получить помощь в Украине, меньшинство. И большинство легко может им запретить получить помощь. Просто потому что большинство может не понимать за что, оно голосует. И поэтому это не вопрос для референдума. Это вопрос для лиц, принимающих решение. Разобраться и помочь людям», — пишет Сергей Фурса на своей страничке в социальных сетях.

По его словам, президент, контролирующий парламент и Кабмин, без всяких опросов и референдумов решить вопрос с медицинским каннабисом, необходимым для уменьшения болей у пациентов с серьезными заболеваниями.

«А референдум… Это подло. Это такой себе вариант „Новых Санжара“, только в масштабе всей страны. Когда обезумевшая толпа, потерявшая человеческий облик, атакует ни в чем не повинных людей, превращаясь в средневековье. Интересно, если бы президент вынес на референдум вопрос „надо ли сжигать ведьм“. Или „надо ли вешать всех политиков без разбора“, то какой результат он бы получил? Или решил спросить на референдуме, можно ли запретить жителям Киева продавать свои квартиры. А что? Хотят же вынести на референдум вопрос, можно ли людям распоряжаться своей частной собственностью, своей землей. Так почему не спросить про квартиры? И, главное, как и в случае с медицинским каннабисом, большинство всегда будет против меньшинства. Равнодушное темное большинство, которому плевать. Которого это не касается.

И да, кто-то из этого большинства может потом заболеть раком и понять, что ему нужно унять боль. И поймет, что ему нужен медицинский каннабис. Но будет поздно. Сколько людей сейчас нуждается в медицинском каннабисе? Это точно сотни тысяч. Есть оценка, что почти 2 миллиона, но она выглядит пугающе и давайте считать ее завышенной. Но даже если это 500 тысяч людей, то это огромная цифра. Это огромная боль», — пишет Фурса.

Он обращает внимание на тот факт, что речь не идет о легализации в стране наркотиков — медицинский каннабис разрешен в большинстве стран ЕС, в США, Австралии, и Канаде, а в России и Китае — запрещен: «В медицинском каннабисе слишком низка доля того самого наркотика, в поисках которого люди закручивают косяки. Речь идет о легализации таблеток и капель, а не о легализации косяков. Запрет легализировать медицинский каннабис — это очередной приступ лицемерия общества. И лицемерия политиков, которые понимают разницу между наркотиком и лекарством. А они не могут не понимать, если хоть раз попросили предоставить им информационную справку. И как любое общественное лицемерие, это стоит очень дорого. Для экономики страны. Да-да, медицинский каннабис — это еще и экономика. Как и обычная «травка», кстати, но это уже к фильму «Джентельмены».

Финансист отмечает, что техническая конопля, которую можно было бы выращивать в Украине, за последние три года выросла в цене в три раза. Емкость этого рынка он оценивает в 250 миллионов человек или 344 миллиарда долларов в год. Выращивание этой культуры на трех процентах украинских агроземель (миллион гектаров) потенциально может приносить до 5 миллиардов долларов экспортной выручки в год.

«Но, как и в большинстве случаев, Украина сама лишает себя возможностей. И закрывает глаза вместо того, чтобы открывать возможности. У нас в Украине очень мало конкурентных преимуществ. Ну, разве что, мы вспомним, что мы хорошо поем. И единственная возможность для нас — это сделать самый либеральный рынок в Европе. Чтобы люди видели в Украине страну, где им не станут мешать. Где открыты возможности. Где легко. Только в этом случае придут инвестиции. Ведь иначе мы всегда проиграем соседям. У нас нет ничего такого, что не было бы у них. Но мы добавляем свои стереотипы и свое лицемерие к отсутствию верховенства права и удивляемся, почему мы живем так бедно.

Большинство проигрывает. А меньшинство страдает. Сотни тысяч людей страдает. Не только от бедности. От боли.

Этот вопрос иллюстрирует, как работает «прямое народовластие». По-венесуэльски. И к чему оно приводит. Референдумы — это разрушение институтов. Институтов, на которых зиждиться демократия. И хочешь уничтожить демократию — дай харизматичному политику инструмент прямых референдумов. И он получит абсолютную власть. И уничтожит экономику. И страну", — резюмирует Сергей Фурса.



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