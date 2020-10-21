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Политика

Ирина Суслова заявила о давлении на женщин-кандидатов в других партиях

15:00 21 октября 2020
Ирина Суслова
Алина ДРОНОВА, специально для «ФАКТОВ»

В партии «За майбутнє» заявили о том, что власть якобы готовит провокации в отношении женщин, которые баллотируются в советы разных уровней. В частности, на данный момент власть имущие якобы заставляют их писать заявления об отказе от будущего депутатского мандата. Об этом сообщила лидер Женского движения партии Ирина Суслова.

«Мы получаем очень тревожные сигналы. Политические боссы на разных уровнях заставляют женщин-кандидатов писать заявления о сложении депутатских полномочий, которые уже в ближайшее время они могут получить по всей стране. Это досадный сигнал, но мы не готовы сдаваться», — говорит Ирина Суслова.

Она заявила, что Женское движение партии «За майбутнє» готово поддержать всех женщин независимо от политической принадлежности в отстаивании их прав на представительство в органах местной власти.

«Мы призываем женщин-кандидатов НЕ писать эти заявления! Мы защитим от политического давления каждую женщину, которая стала кандидатом, и которая должна стать депутатом. Мы готовы предоставить всю необходимую поддержку для того, чтобы все те, кто выдвигается сегодня кандидатами, стали депутатами», — заявила Суслова.


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