В Днепре начато строительство еще двух участков Объездной: опубликованы фото

В Днепре начато строительство еще двух участков Объездной. Об этом на своей странице в Facebook написал Юрий Голик.

Также он опубликовал фото строительных работ.

«Для ее полноценного функционирования до Южного моста еще нужно построить развязку на стыке с ул. Аэропортовской. И вот тогда этот долгострой, брошенный много лет назад крепкими хозяйственниками, приобретет свой законченный вид на всей протяженности от трассы Днепр — Кривой Рог до Южного моста в Днепре. Это разгрузит Днепр и ул. Космическую от большегрузов», — отметил Голик.

Работы ведутся в рамках Национальной программы «Велике будівництво», которую инициировал президент Владимир Зеленский. В рамках этой программы предполагается уже в этом году строительство и ремонт 100 школ, 100 садиков, 100 стадионов, а также 4 000 километров дорог национального значения и 2500 км — местного.

Как сообщалось, в 2020 году Украина привлекает на дорожные работы рекордные 100 млрд грн. Для выполнения программы в дорожной отрасли должны работать 38 тыс. дорожных специалистов, около 120 тыс. рабочих мест должны быть созданы в смежных отраслях.

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