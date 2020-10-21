«Украинской вакцины от коронавируса не будет и не может быть в принципе», — биофизик Семен Есилевский

Украинские ученые отчитались перед президентом Зеленским об успехах шестимесячной работы над разработкой вакцины от COVID-19. Биофизик Семен Есилевский назвал заявление Офиса президента о создании оригинального отечественного препарата против коронавирусной болезни «бессовестным пафосным пиаром на пустом месте». Почему, он объяснил на своей странице в Facebook.

«Заявление Офиса Президента о разработке «украинской вакцины от ковида» наделало много шума. К сожалению, кроме шума, в этом заявлении мало что есть, — пишет Семен Есилевский в соцсети. — «Украинская вакцина» — как морская свинка: имеет мало общего как с вакциной, так и с Украиной.

Давайте разберемся по пунктам.

Что это вообще было?

Это бессовестный пафосный пиар на пустом месте (оценочное суждение).

Для ОП это не впервой. Если помните, они точно так же пиарились на «клинических испытаниях отечественных препаратов от ковида», которые на деле оказались банальными рекламными кампаниями фармпроизводителей препаратов с недоказанной эффективностью.

Из пиар-поста ОП ничего понять невозможно. Свет немного проливает интервью Фаворова, опубликованное еще в июле.

Фирма Фаворова нарабатывает генноинженерными методами нуклеокапсидный белок вируса SARS-CoV2. Т. е. они берут ген этого белка и вставляют его в бактерию, которая синтезирует им этот белок. Иметь дело с самим вирусом для этого не нужно и это можно делать в обычно лаборатории, без строгих требований к безопасности.

Далее они вводили этот белок животным и наблюдали на него иммунный ответ. Из этого они сделали вывод, что на основе этого белка можно пробовать разрабатывать вакцину.

Это вполне разумно и ничему не противоречит. Я только не уверен, что это хоть сколько-нибудь оригинально. В мире сейчас в разработке сотни вариантов вакцины. Я уверен, что кто-то уже давно пробует в том числе и нуклеокапсидный белок в качестве антигена. Неплохо было бы узреть хоть какой-то анализ имеющихся данных, но поскольку речь идет о пиаре, а не о науке, то увы…

Как говорит Фаворов, для дальнейших экспериментов с живым вирусом они договариваются с Турцией, где есть лаборатории 4-го класса биозащиты. В Украине таких лабораторий нет и так скоро не будет даже при желании. Работать с вирусом в Украине негде.

Это было в июле, сейчас уже октябрь. В победной реляции ОП говорится, что «проведены эксперименты на клеточных культурах». Я не понимаю как можно тестировать вакцины на клеточных культурах, хоть вы меня стреляйте. Поскольку никаких деталей нет, то сие остается тайной великой. Но даже из этого понятно, что с июля разработки дальше очень раннего пре-клинического этапа не продвинулись.

Надо отдать должное ОП — они хотя бы не врут о том, что это преклиника.

Когда будет «украинская вакцина»?

Ее не будет и не может быть в принципе.

Как я уже говорил, в Украине нет лабораторий нужного уровня биобезопасности для разработки вакцины от ковида. Фаворов прекрасно это знает и открыто озвучивает в своих интервью. Его фирма хотела делать исследования в Турции. Даже если вдруг эта разработка дойдет до стадии вакцины (что само по себе маловероятно), то это будет турецкая вакцина при участии украинской дочки международной частной фармкомпании. Ну и где тут государство Украина?

Нахрена в конце октября 2020 кому-то нужна вакцина, находящаяся на ранней преклинической стадии — загадка. Через месяц-полтора на рынке будут уже готовые вакцины от мировой бигфармы, прошедшие полный цикл клинических испытаний.

Забег уже финишировал, а наш «спортсмен» еще только шнурует кроссовки. Ну смешно же.

Короче говоря, ОП, как обычно, делает пафосный пиар на достаточно странных коммерческих разработках (оценочное суждение), непонятно как вообще связанных с государством и находящихся на стадии «планируем запрягать коней», тогда как победитель уже пересекает финишную черту", — написал Семен Есилевский на своей страничке в социальных сетях.











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