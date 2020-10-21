Искали «строительную мафию»? СБУ устроила «день обысков» в ГАСИ

В среду, 21 октября, Служба безопасности Украины провела не менее 50 обысков в госучреждениях и офисах, связанных с известными киевскими застройщиками.

Обыски и выемки документов прошли в офисных помещениях Государственной архитектурно-строительной инспекции, а также в кабинетах ряда чиновников, имеющих отношение к строительной отрасли, сообщает сайт СБУ.

В частности, источники отмечают, что следственные действия СБУ проводились в отношении компаний, которые якобы связывают с известным девелопером Вадимом Столаром, народным депутатом от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь». Как ранее писали такие СМИ, как «Украинская правда» и издание Delo.ua, Вадим Столар является многолетним «смотрящим» за Киевом.

Напомним, СМИ писали об обыска в начале октября в офисах, якобы связанных с Вадимом Столаром.

Кроме того, как сообщают СМИ, под прицел СБУ попали компании, которые якобы связывают со скандальными «смотрящими» за ГАСИ Юрием и Алексеем Горовыми.

Также в данном деле якобы фигурируют известный застройщик Андрей Вавриш и бывший глава Офиса президента Украины Андрей Богдан, которого связывают с Вавришем дружеские отношения.

Речь идет о расследовании некого дела о коррупции в строительстве. В СБУ якобы говорят о серьезном ударе по строительной мафии накануне местных выборов.

Напомним, в начале лета Государственное бюро расследований проводило обыски в офисах компании Андрея Ваврыша. Тогда Андрей Богдан публично выступил на стороне Вавриша.

Напомним, по информации СМИ, Ваврыш недавно получил разрешение от ГАСИ на постройку делового центра в историческом центре Киева.

Напомним, что в феврале этого года уже экс-глава Минрегиона Алена Бабак, уходя в отставку, с трибуны парламента заявила, что ее увольнения добилась «строительная мафия», прозрачно намекнув на Андрея Вавриша и Вадима Столара.

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