Соратницы Игоря Палицы принесут на Банковую полмиллиона подписей за отставку Степанова

В четверг, 22 октября, в 12:00 под Офисом президента Украины состоится акция, участники которой будут требовать отставки министра здравоохранения Максима Степанова. Организатором акции является Женское движение партии «За майбутнє», сообщили в пресс-службе политсилы.

В партии считают, что правительство и Министерство здравоохранения провалили борьбу с коронавируса в стране.

«Украина продолжает устанавливать антирекорды заболеваемости коронавирусом, а медицинская система Украины не готова к борьбе с эпидемией через полгода после ее начала. Больницы до сих пор не обеспечены необходимыми тестами и оборудованием. Отсутствие в должном количестве кислородных систем и концентраторов ставит под угрозу жизни тысяч украинцев. Медицинские работники не обеспечены средствами защиты и не защищены организационно и материально. Государство перекладывает ответственность на местные власти, а само тратит на дороги 35 миллиардов гривен из фонда по борьбе с COVID-19», — говорится в сообщении.

Поэтому организаторы акции будут требовать отставки Степанова, а от президента — повлиять на парламентское монобольшинство, состоящее из его однопартийцев.

«Мы считаем, что министр Степанов лично отвечает за сложившуюся ситуацию. Поэтому политсила собрала уже более полумиллиона подписей под требованием за отставку Максима Степанова. Сегодня мы принесем эти подписи под ОП. Мы требуем от президента, чтобы он повлиял на свое парламентское монобольшинство, которое сформировало это правительство, с тем чтобы министр Степанов был уволен со своей должности», — заявили в Женском движении партии" За майбутнє".

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